Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак объявил о возможном переносе введения технологического сбора на электронную продукцию на 1 декабря. Сбор будет применяться ко всей электронике, ввозимой в Россию и производимой внутри страны, с разными ставками для смартфонов, ноутбуков и телефонов. Средства от сбора направят на развитие отечественной электронной промышленности и поддержку локальных производителей, соответствующих критериям локализации.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о возможном переносе введения технологического сбора на электронную продукцию, реализуемую в России, на 1 декабря.

Решение об этом уже обсуждено и принято в связи с многочисленными просьбами представителей отрасли. Сбор будет распространяться на всю электронику, поступающую на российский рынок, независимо от страны происхождения, включая как импортные товары, так и устройства, произведённые внутри страны. Об этом сообщил замглавы ведомства, подчеркнув, что вопрос вызывал дискуссии, however итоговое решение уже принято. В Минпромторге рассчитывают, что новый механизм станет дополнительным источником финансирования для развития отечественной электронной промышленности.

Средства от техсбора предполагается направлять на поддержку отраслевых проектов и создание условий для дальнейшего роста производства. Размеры сбора определены: для смартфонов - 250 рублей, для ноутбуков - 500 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой - 100 рублей, для других телефонных аппаратов - 25 рублей. Платить сбор будут производители и поставщики электроники, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Этот механизм также рассматривается как способ защиты отечественной индустрии: внутренние производители, обязанные вносить сбор, смогут получать отраслевые меры поддержки при условии соответствия критериям локализации. При этом техсбор распространится только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока, что позволяет снизить нагрузку на уже устоявшиеся локальные производства





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