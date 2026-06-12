Перемирие между США и Ираном может быть коротким, считает политолог

Политолог Александр Перенджиев считает, что длительное перемирие между США и Ираном пока невозможно. Он считает, что Вашингтон сознательно не устраняет первопричины конфликта и сохранение американского военного присутствия на Ближнем Востоке является одной из них.

Москва, 12 июня - АиФ-Москва. За попыткой переговорного процесса и подписания соглашения между США и Иран ом кроется желание Вашингтона перегрупировать силы, перемирие вряд ли будет долгим.

Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в предстоящие выходные. Агентство Mehr сообщило, что меморандум об урегулировании конфликта содержит 14 пунктов, включая снятие морской блокады в течение 30 дней, вывод войск США из граничащих с Ираном зон, приостановку санкций на продажу иранской нефти и т.д.

"Никакого постоянного мира между Ираном и США не наступит. Будут волны. Волны эскалации. Переходы от затишья к эскалации — и никуда от этого не деться", — сказал Перенджиев.

Вашингтон сознательно не устраняет первопричины конфликта, из-за чего конфликт будет продолжаться. Корень зла, по мнению Перенджиева, кроется в сохранении американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

"Иран не устраивает, что на Ближнем Востоке есть американские базы. Наличие баз говорит о том, что угроза Ирану никуда не исчезает. Неважно, как будут происходить события дальше, американские базы всегда будут создавать угрозы, — заявил политолог. — Присутствие американцев на Ближнем Востоке — это то, на что всегда будет опираться Израиль.

Израиль в своей агрессивной риторике опирается именно на военное плечо США". Переговорный процесс в действительности сопровождается прямыми боевыми действиями, что превращает дипломатию в фарс.

"США постоянно обманывают Иран, как и все мировое сообщество. Говоря о мирном процессе, они наносят удары по Ирану, а Иран вынужден отвечать. Как можно называть это мирным процессом, когда идет бойня? Бойня идет, а это называется продолжением мирного процесса и переговоров.

Это не про мирный процесс, а про то, что стороны предъявляют друг другу претензии и четко заявляют свои условия окончания конфликта. Это немножко другое", — объяснил Перенджиев. Эксперт назвал несколько причин, из-за которых длительное перемирие пока невозможно.

"Иран в первую очередь не устраивает наличие войск США на Ближнем Востоке. Второе - это желание Израиля продолжить войну против Ливана. Третье - это желание США уничтожить ядерную программу Ирана. Иран вряд ли будет с этим согласен.

США постоянно обманывают Иран, говорят о мирном процессе, но наносят удары, поэтому Иран вынужден отвечать", — констатировал собеседник aif.ru. Говоря о сроках продолжения конфликта, Перенджиев выразил мнение, что война не будет краткосрочной и не закончится в ближайшее время.

"Продолжение конфликта просматривается не в краткосрочной, а как минимум в среднесрочной перспективе. Не в этом году уж точно не завершится. Я даже больше скажу: он, наверное, даже не завершится в следующем году", — подытожил он





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