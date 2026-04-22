Переговоры США и Ирана под угрозой срыва: противоречивые заявления Трампа и блокада Ормузского пролива

📆4/22/2026 9:46 AM
Второй раунд переговоров между США и Ираном отложен из-за противоречивых заявлений президента Трампа и продолжения морской блокады Ормузского пролива. Тегеран отвергает обвинения в расколе в руководстве и считает блокаду актом войны.

Напряженность в отношениях между Иран ом и США сохраняется, несмотря на заявления о продлении режима прекращения огня. Второй раунд переговоров, запланированный на ближайшее время, отложен, а глава американской делегации Джей Ди Вэнс отложил свою поездку в Пакистан.

Ситуация осложняется противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который сначала говорил о готовности возобновить бомбардировки, а затем объявил о продлении перемирия по просьбе Пакистана, ссылаясь на якобы имеющийся раскол в иранском руководстве. Тегеран отвергает обвинения в разобщенности и заявляет, что не просил о продлении перемирия, сохраняя за собой право на продолжение военных действий. Иранская сторона рассматривает морскую блокаду Ормузского пролива, которую США продолжают, как акт агрессии и нарушение перемирия, подчеркивая, что переговоры под давлением невозможны.

Советник спикера иранского меджлиса назвал продление перемирия уловкой для подготовки к внезапному удару и призвал Иран перехватить инициативу. Изначально планировавшаяся встреча в Исламабаде не состоялась, а американские переговорщики остались в Вашингтоне. В ответ на заявление Трампа о продлении перемирия в Тегеране была продемонстрирована одна из ракет средней дальности, что стало выражением решимости Ирана защищать свои интересы. Ситуация остается крайне нестабильной, и перспективы возобновления переговоров туманны.

США продолжают оказывать экономическое и военное давление на Иран, в то время как Тегеран настаивает на снятии блокады и уважении своего суверенитета. Разногласия касаются не только ядерной программы Ирана, но и его региональной политики, а также поддержки различных вооруженных группировок. Попытки посредничества со стороны Пакистана и других стран пока не принесли ощутимых результатов. Обе стороны демонстрируют твердую позицию и не готовы идти на уступки.

В Тегеране считают, что США стремятся к смене режима в Иране и подрыву его стабильности. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет Иран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке терроризма. Продолжающаяся блокада Ормузского пролива оказывает негативное влияние на мировую экономику и создает угрозу для безопасности судоходства. Эксперты предупреждают о риске эскалации конфликта и призывают к дипломатическому решению проблемы.

Однако, учитывая глубокие противоречия между сторонами, достижение компромисса представляется крайне сложной задачей. Иранские власти заявляют о готовности защищать свои национальные интересы всеми доступными средствами, включая военные. США, в свою очередь, не исключают возможности применения силы для достижения своих целей. Ситуация требует осторожности и взвешенных решений со стороны всех заинтересованных сторон, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и предотвратить катастрофические последствия для региона и всего мира.

Неопределенность в отношении дальнейших действий США и Ирана создает атмосферу напряженности и тревоги. Мировое сообщество призывает к деэскалации и возобновлению диалога, но пока без видимого успеха. Судьба переговоров и будущее отношений между Ираном и США остаются под вопросом

