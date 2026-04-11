Переговоры между США и Ираном зашли в тупик: разногласия сохраняются после раунда в Пакистане

Очередной раунд переговоров между США и Ираном в Пакистане завершился без значимого прогресса. Стороны обмениваются сообщениями, но сохраняют серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая контроль над Ормузским проливом и разблокировку иранских активов.

Между Иран ом и США сохраняются серьезные разногласия после завершения очередного раунда переговоров, прошедшего в Пакистан е. Об этом 12 апреля сообщило агентство Tasnim, указывая на продолжающийся обмен сообщениями между сторонами при участии экспертных групп. Эти консультации проходят на фоне сохраняющихся существенных расхождений во взглядах между иран ской и американской делегациями, что подчеркивает сложность достижения компромисса.

Агентство отмечает, что в текущей ситуации перед Соединенными Штатами стоит задача пересмотреть свои чрезмерные требования и перейти от амбициозных планов к более реалистичному подходу. Такое изменение позиции, по мнению аналитиков, необходимо для сдвига с мертвой точки и продвижения к взаимоприемлемому соглашению. Переговорный процесс, который начался с определенными надеждами, теперь выглядит сложнее из-за сохраняющихся противоречий. Основные вопросы, вызывающие разногласия, включают в себя контроль над Ормузским проливом, жизненно важным для мировой торговли нефтью, и разблокировку замороженных активов Ирана, что является критически важным для иранской экономики. Ситуация усложняется и тем, что Соединенные Штаты периодически меняют свою риторику. Президент США Дональд Трамп 11 апреля объявил о формальном начале переговоров, выразив сомнения в искренности Тегерана. Он предсказал, что оценка намерений иранской стороны не займет много времени, и в резких выражениях охарактеризовал Иран как «страну-неудачницу». Более того, президент США заявил о готовности возобновить военные удары по Ирану в случае неудачи переговоров в Исламабаде, что создает дополнительное напряжение и усложняет переговорный процесс. В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, администрация США отказалась от идеи обращения президента к нации по поводу перемирия с Ираном. Это решение связано с опасениями преувеличения значимости потенциального соглашения, что свидетельствует о осторожном подходе к освещению хода переговоров. Таким образом, несмотря на проведение третьего раунда переговоров в Пакистане, о котором сообщило агентство Mehr 12 апреля, прогресс остается минимальным. Сохраняющиеся разногласия, изменение риторики и напряженная обстановка создают сложную динамику, которая ставит под сомнение перспективы достижения значимого соглашения в ближайшем будущем. Наблюдатели подчеркивают важность дальнейшего диалога и поиска точек соприкосновения, но предостерегают от излишних ожиданий быстрого разрешения конфликта. Ключевым фактором для успеха переговоров является готовность обеих сторон к компромиссам. Иран должен учитывать опасения США относительно своей ядерной программы и региональной политики, в то время как США должны быть готовы смягчить санкции и признать законные интересы Ирана. В заключение, ситуация остается неопределенной. С одной стороны, продолжается диалог, что дает надежду на мирное урегулирование. С другой стороны, сохраняющиеся разногласия, напряженная риторика и угрозы применения силы создают серьезные препятствия на пути к достижению устойчивого мира. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности обеих сторон к гибкости и поиску взаимоприемлемых решений





