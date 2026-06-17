Первая фаза испытаний искусственной сердечной мышцы завершена успешно

Врачи завершили первый этап клинических испытаний искусственно выращенной сердечной мышцы, получив положительные результаты в лечении тяжёлой сердечной недостаточности. Исследование, опубликованное в Nature, показало эффективность аллотрансплантатов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток у пациентов с рефрактерной сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка. Это позволяет перейти к следующим этапам испытаний. Учёные отмечают, что поскольку утраченные клетки сердечной мышцы не восстанавливаются естественно, замена повреждённых тканей искусственно созданными материалами является перспективным направлением. Клиническая фаза началась после многолетних доклинических экспериментов и подтвердила потенциал лабораторных тканей для восстановления функций сердца у пациентов, у которых стандартные методы лечения не помогают.

Москва, 17 июня - АиФ-Москва. Врачи завершили первый этап клинических испытаний искусственно выращенной сердечной мышцы, показав положительные результаты в лечении тяжёлой сердечной недостаточности. Об этом сообщает журнал Nature.

Согласно исследованию, аллотрансплантаты из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток показали положительную динамику у пациентов с рефрактерной сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка. Это позволит продолжить дальнейшее изучение метода. Учёные подчеркнули, что данные поддерживают проведение следующих клинических испытаний. Поскольку утраченные клетки сердечной мышцы не восстанавливаются естественным путём, исследователи сосредоточились на замене повреждённых тканей искусственно созданными материалами.

Клиническая фаза разработки началась после многолетних доклинических экспериментов. На данном этапе специалисты подтвердили потенциал лабораторных тканей для восстановления функций сердца у пациентов, которым не помогают стандартные методы лечения. Ранее стали известны пять утренних привычек, негативно влияющих на сердце. Оцените материа





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