Первый тур чемпионата мира 2026: неожиданные результаты и лидеры бомбардирской гонки

В Мехико завершился первый тур группового этапа ЧМ‑2026. Португалия и ДР Конго сыграли вничью, Англия обыграла Хорватию 4:2, Узбекистан уступил Колумбии. Лионель Месси возглавил бомбардирскую таблицу с хет‑триком, а семь игроков находятся на втором месте с двумя голами каждый. Второй тур начинается сегодня вечером.

В ночь на 18 июня в Мехико состоялся завершающий матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футбол у 2026 года. Все сорок восемь национальных команд уже сыграли по одному поединку, и в каждой из двенадцати групп сложились первые турнирные таблицы.

Финальный игровой день оказался полон неожиданностей и ярких моментов, которые уже задают тон дальнейшему развитию турнира. Сенсацией первого тура стала ничья между Португалией и Демократической Республикой Конго, завершившаяся со счётом 1:1. Португальцы вышли вперёд уже на шестой минуте благодаря голу Жоао Невеша, однако в добавочном времени первого тайма ён Висса сравнял счёт, используя шанс после контратаки.

Криштиану Роналду провёл весь матч на поле, но не смог обойти вратаря команды Конго, Лионеля, который продемонстрировал отличную реакцию и уверенную игру, не давшей португальскому форварду реализовать хотя бы один из своих бросков. Важную победу одержали Англия и Узбекистан, но в разных группах. Английская команда в Далласе переиграла Хорватию со счётом 4:2: два мяча забил Харри Кейн - первый со штрафного удара на двенадцатой минуте, второй - на тридцать второй, к их общей сумме присоединились Джуд Белингем и Маркус Рэшфорд.

Хорватским игрокам удалось отметиться голами Мартина Батурина и Петра Мусы, однако этого оказалось недостаточно. С другой стороны, Узбекистан в своём дебюте на мировом чемпионате потерпел поражение от Колумбии со счётом 1:3, единственный гол азиатской команды забил бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отметился точным ударом из центра площадки. Среди остальных матчей первого тура выделились разгромные победы: Германия обыграла Кюрасао со счётом 7:1, США победили Парагвай 4:1, а Аргентина уверенно справилась с Алжиром, выиграв 3:0.

Ничьи также сыграли свою роль в формировании турнирных таблиц - Бельгия и Египет завершили поединок 1:1, Нидерланды и Япония - 2:2, Бразилия и Марокко - 1:1, а Испания и Кабо-Верде - безголовою ничейной партией. После завершения первого тура лидерство в бомбардирской гонке занял Лионель Месси, оформивший хет‑трик против Алжира. На втором месте находятся сразу семь футболистов, каждый из которых уже успел забить по два гола; в их числе такие звёзды, как Эрлинг Холанд, Харри Кейн, Джереми Хаверц и Килиан Мбаппе.

Второй тур стартует уже сегодня вечером: в 19:00 по московскому времени Чехия встретится с ЮАР, а в 22:00 швейцарцы сыграют против Боснии и Герцеговины. Ночью по московскому времени Канада примет Катар в 01:00, а Мексика сразится с Южной Кореей в 04:00. Напомним, что в матче открытия мундиаля хозяева турнира - мексиканцы - уверенно победили Южную Африку со счётом 2:0.

Групповой этап продлится до 28 июня, после чего в плей‑офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы, а также лучшие сборные, занявшие третьи места, получив шанс продолжить борьбу за титул чемпиона мира





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