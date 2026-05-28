Переход сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Азербайджан вызвал бурные дискуссии среди спортивных деятелей и публики. В частности, известный тренер и двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что переход сына Плющенко в Азербайджан - это обычная практика, как и переходы в футболе.

В последнее время в России появилось несколько громких случаев перехода спорт сменов в другие страны. Один из таких случаев - переход сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Азербайджан .

Этот переход вызвал бурные дискуссии среди спортивных деятелей и публики. В частности, известный тренер и двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что переход сына Плющенко в Азербайджан - это обычная практика, как и переходы в футболе. Он добавил, что будет болеть за сына Плющенко, как радовался успехам других спортсменов. С другой стороны, некоторые спортивные деятели, такие как Ольга Бестемьянова, заявили, что не понимают, в чем негатив в этом случае.

Они считают, что Евгений Плющенко достаточно сделал для страны, чтобы не подвергаться обвинениям в непатриотичности. Кроме того, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. В частности, она заявила, что издание, на которое все ссылаются, погналось за хайпом. В целом, этот случай подчеркнул важность национальности и гражданства в спорте и вызвал бурные дискуссии среди спортивных деятелей и публики.





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Переход Сына Плющенко Азербайджан Спортивные Деятели Дискуссии Национальность Гражданство

United States Latest News, United States Headlines