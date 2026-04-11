Перемирие в Иране: Триумф для власти, страх для народа

Несмотря на заявления властей о победе после перемирия, для многих иранцев ситуация остается сложной. Общество охвачено страхом перед усилением репрессий, а война усугубила экономические трудности и разрушила привычный уклад жизни.

Иран ские государственные СМИ и официальные лица стремятся представить перемирие как триумф, однако для многих иран цев эти заявления кажутся оторванными от реальности. После месяца военных действий между Тегераном и Вашингтоном было достигнуто соглашение о прекращении огня, объявленное победой. Тем не менее, внутри страны настроения совершенно иные. Многие ощущают облегчение, но отнюдь не мир.

Политическая система Ирана осталась незыблемой, но в обществе крепнет опасение, что власть, ослабленная конфликтом, лишь ужесточит контроль над населением. Один из жителей Ирана, пожелавших остаться анонимным из соображений безопасности, поделился с DW, что в обществе царит глубокий страх. Люди опасаются ужесточения репрессий со стороны властей и ухудшения общей атмосферы в стране. Этот страх пронизывает разговоры, когда люди пытаются понять, что будет дальше. Другой источник сообщил, что многие изначально ожидали, что война приведет к политическим переменам, особенно в случае устранения влиятельных лидеров и командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Руководство страны, возможно, и удержало свои позиции, но масштаб потерь, понесенных в ходе конфликта, невозможно скрыть. Погибли ключевые фигуры, включая бывшего верховного лидера, была повреждена важная инфраструктура, что продемонстрировало, насколько близко страна подошла к катастрофе. Выживание политической системы такой ценой не воспринимается иранцами как победа. Многие граждане испытывают усталость, неопределенность и тревогу, что сильно отличается от пропагандистских нарративов. Часть иранского общества возмущена репрессиями, но отрицает и военную эскалацию. Собеседники DW часто выражали несогласие с войной, но не в терминах, предлагаемых иранским режимом. Они не хотят новых бомбардировок, разрушений и страданий, но это не означает, что они перестали критиковать Исламскую Республику. Многие опасаются, что теперь иранские власти воспользуются перемирием, чтобы представить себя победителями и еще более жестко подавлять общество. Бабак Дорбейке, бывший сотрудник иранского Центра стратегических исследований, заявил DW, что часть Корпуса стражей исламской революции может быть не заинтересована в завершении конфликта: 'КСИР не против войны. Напротив, они хотят войны'. По его мнению, против военных действий выступает 'рациональная часть общества'. Политолог подчеркнул, что антивоенная позиция не исключает критики казней, арестов и авторитаризма иранского режима. Любая содержательная антивоенная позиция должна также включать требование к Исламской Республике изменить методы управления обществом и двигаться в сторону мира. Затяжной конфликт позволяет режиму размывать границу между Ираном как страной и Исламской Республикой как политической системой, что усложняет критику одного без ослабления другого. Угрозы разрушить мосты и электростанции в Иране воспринимались населением как прямая угроза гражданской инфраструктуре. Один из источников сообщил DW о резком росте цен на домашние генераторы после таких заявлений, так как население начало их массово скупать. Людей пугала не только возможность новых ударов, но и ощущение, что базовая инфраструктура может быть разрушена. Для многих семей война привела к сокращению доходов, росту цен и разрушению привычного уклада жизни. Один из жителей страны рассказал DW, что его семья была вынуждена пустить в ход сбережения и продать золото, чтобы выжить. Доход членов семьи зависел от работы через Instagram, но перебои с интернетом фактически лишили их заработка. В такой ситуации перемирие воспринимается не как победа, а как кратковременная передышка. Основные вопросы будущего Ирана пока не решены. Война усложнила работу иранских журналистов, в том числе находящихся за пределами страны и стремящихся выступать против войны, но опасающихся быть обвиненными в поддержке официальной линии тегеранской пропаганды





