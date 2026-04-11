Head Topics

Перемирие в Иране: Триумф для власти, страх для народа

Политика News

ИранПеремириеВойна
📆4/11/2026 2:55 PM
📰dw_russian
174 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 63%

Несмотря на заявления властей о победе после перемирия, для многих иранцев ситуация остается сложной. Общество охвачено страхом перед усилением репрессий, а война усугубила экономические трудности и разрушила привычный уклад жизни.

Иран ские государственные СМИ и официальные лица стремятся представить перемирие как триумф, однако для многих иран цев эти заявления кажутся оторванными от реальности. После месяца военных действий между Тегераном и Вашингтоном было достигнуто соглашение о прекращении огня, объявленное победой. Тем не менее, внутри страны настроения совершенно иные. Многие ощущают облегчение, но отнюдь не мир.

Политическая система Ирана осталась незыблемой, но в обществе крепнет опасение, что власть, ослабленная конфликтом, лишь ужесточит контроль над населением. Один из жителей Ирана, пожелавших остаться анонимным из соображений безопасности, поделился с DW, что в обществе царит глубокий страх. Люди опасаются ужесточения репрессий со стороны властей и ухудшения общей атмосферы в стране. Этот страх пронизывает разговоры, когда люди пытаются понять, что будет дальше. Другой источник сообщил, что многие изначально ожидали, что война приведет к политическим переменам, особенно в случае устранения влиятельных лидеров и командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Руководство страны, возможно, и удержало свои позиции, но масштаб потерь, понесенных в ходе конфликта, невозможно скрыть. Погибли ключевые фигуры, включая бывшего верховного лидера, была повреждена важная инфраструктура, что продемонстрировало, насколько близко страна подошла к катастрофе. Выживание политической системы такой ценой не воспринимается иранцами как победа. Многие граждане испытывают усталость, неопределенность и тревогу, что сильно отличается от пропагандистских нарративов. Часть иранского общества возмущена репрессиями, но отрицает и военную эскалацию. Собеседники DW часто выражали несогласие с войной, но не в терминах, предлагаемых иранским режимом. Они не хотят новых бомбардировок, разрушений и страданий, но это не означает, что они перестали критиковать Исламскую Республику. Многие опасаются, что теперь иранские власти воспользуются перемирием, чтобы представить себя победителями и еще более жестко подавлять общество. Бабак Дорбейке, бывший сотрудник иранского Центра стратегических исследований, заявил DW, что часть Корпуса стражей исламской революции может быть не заинтересована в завершении конфликта: 'КСИР не против войны. Напротив, они хотят войны'. По его мнению, против военных действий выступает 'рациональная часть общества'. Политолог подчеркнул, что антивоенная позиция не исключает критики казней, арестов и авторитаризма иранского режима. Любая содержательная антивоенная позиция должна также включать требование к Исламской Республике изменить методы управления обществом и двигаться в сторону мира. Затяжной конфликт позволяет режиму размывать границу между Ираном как страной и Исламской Республикой как политической системой, что усложняет критику одного без ослабления другого. Угрозы разрушить мосты и электростанции в Иране воспринимались населением как прямая угроза гражданской инфраструктуре. Один из источников сообщил DW о резком росте цен на домашние генераторы после таких заявлений, так как население начало их массово скупать. Людей пугала не только возможность новых ударов, но и ощущение, что базовая инфраструктура может быть разрушена. Для многих семей война привела к сокращению доходов, росту цен и разрушению привычного уклада жизни. Один из жителей страны рассказал DW, что его семья была вынуждена пустить в ход сбережения и продать золото, чтобы выжить. Доход членов семьи зависел от работы через Instagram, но перебои с интернетом фактически лишили их заработка. В такой ситуации перемирие воспринимается не как победа, а как кратковременная передышка. Основные вопросы будущего Ирана пока не решены. Война усложнила работу иранских журналистов, в том числе находящихся за пределами страны и стремящихся выступать против войны, но опасающихся быть обвиненными в поддержке официальной линии тегеранской пропаганды

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-12 03:49:11