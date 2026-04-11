Переговоры между США и Ираном начались в Исламабаде: перспективы и трудности

В Исламабаде стартовали переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Стороны обсудят вопросы перемирия, безопасности в Ормузском проливе и ситуацию в Ливане. Успех переговоров важен для региональной стабильности и мировой экономики.

В столице Пакистан а, Исламабаде, в субботу, 11 апреля, начались важные переговоры между делегациями США и Иран а. Эти встречи, организованные при посредничестве Пакистан а, являются результатом предыдущих контактов и усилий по достижению взаимопонимания. Стороны столкнулись с непростой задачей, учитывая существующие разногласия и взаимное недоверие, накопившееся за годы напряженных отношений.

Агентство Fars, ссылаясь на свои источники, сообщило о начале переговоров, подчеркивая, что иранская делегация активно поднимает вопрос о полном прекращении огня со стороны Израиля на юге Ливана. Иранская сторона, судя по всему, настроена скептически, помня о предыдущем опыте переговоров с США. Источники, близкие к пакистанским службам безопасности, отмечают, что переговоры начались успешно, но конкретная информация о ходе встреч и достигнутых результатах пока не разглашается. Обсуждаются вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе и соблюдением условий объявленного перемирия.\Переговоры проходят в формате прямых контактов между делегациями США и Ирана, однако, они ведутся в присутствии пакистанских посредников. Этот формат предполагает отдельные встречи делегаций с пакистанской стороной, что позволяет смягчить напряжение и обеспечить более конструктивный диалог. В случае достижения прогресса, не исключается переход к трехстороннему формату переговоров, в котором стороны будут общаться непосредственно друг с другом. В состав иранской делегации входят влиятельные политические фигуры, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и главу МИД Аббаса Арагчи, что свидетельствует о высоком уровне значимости этих переговоров. Главы делегаций уже провели встречи с премьер-министром Пакистана, что подчеркивает роль Пакистана как ключевого посредника в данном процессе. Особое внимание уделяется ситуации в Ормузском проливе, где объявленное перемирие подверглось испытанию. США утверждают, что Иран не может найти все установленные мины в проливе, что может стать серьезным препятствием для дальнейшего прогресса в переговорах.\Экономические последствия конфликта между США и Ираном уже ощутимы во всем мире. Двухнедельное перемирие, объявленное сторонами, предусматривает разблокировку Ормузского пролива, что имеет важное значение для мировой торговли нефтью. Однако, даже несмотря на это, ситуация остается сложной и неопределенной. Закрытие пролива, а также взаимные обвинения в нарушении условий перемирия, создают угрозу для дальнейшего развития событий. В частности, США выражают обеспокоенность по поводу способности Ирана обеспечить безопасность судоходства в проливе. Данная ситуация подчеркивает важность достижения устойчивого соглашения и необходимость выработки взаимоприемлемых решений по всем спорным вопросам. Переговоры в Исламабаде представляют собой сложный процесс, требующий терпения, гибкости и готовности к компромиссам со стороны всех участников. Результаты этих переговоров будут иметь значительное влияние на региональную стабильность и международную экономику. Важно учитывать, что вопрос о Ливане также играет важную роль в переговорах, что добавляет дополнительную сложность и требует особого внимания к деталям.





США Иран Переговоры Пакистан Ормузский Пролив Ливан Перемирие Экономика

