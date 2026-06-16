Передвижная выставка «1429 в лицах. МоскVа» рассказывает о героях из гвардейского мотострелкового полка № 1429

Передвижная выставка «1429 в лицах. МоскVа» — масштабный художественный проект, который гастролирует по столице и Подмосковью. Она рассказывает о героях из гвардейского мотострелкового полка № 1429, которые героически сражались в зоне спецоперации. Художники создают портреты бойцов по фотографиям, которые получают «из-за ленточки». Одни рисунки — портреты живых и здравствующих бойцов, другие — дань памяти павшим.

Москва , Наро-Фоминск , Апрелевка , Клин , Кашира , Сергиев Посад ... Передвижная выставка «1429 в лицах. МоскVа» — это вписанные в историю портреты бойцов гвардейского мотострелкового полка № 1429, герои чески сражающихся в зоне спецоперации.

Большой художественный проект родился из идеи волонтёров, регулярно помогающих передовой, и вырос в масштабную портретную экспозицию, которая сегодня гастролирует по столице и Подмосковью.

«Суть нашего проекта — показать мобилизованных ребят, которые в один день встали и пошли воевать. Они сделали свой полк гвардейским и продолжают отстаивать интересы Родины в зоне СВО», — говорит координатор выставки Татьяна Данилочкина. Свои картины художники соз­дают по фотографиям, которые получают «из-за ленточки». Одни рисунки — портреты живых и здравствующих бойцов, другие — дань памяти павшим. Нестираемые истори





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Москва Наро-Фоминск Апрелевка Клин Кашира Сергиев Посад Передвижная Выставка 1429 В Лицах. Москvа Герои СВО Клин Наро-Фоминск Сергиев Посад Апрелевка Портреты Героев Москва Выставка Культура Герои Московская Область Военная Тема Живопись Мотострелковый Полк № 1429 Гвардейский Мотострелковый Полк № 1429 Зона СВО Зоны Боевых Действий Военная История Военная Тематика Военные События Военные События Украины Военные События России Военные События Мира Военные События На Украине Военные События На Территории Украины Военные События На Территории России Военные События На Территории Мира Военные События На Территории Украины И России Военные События На Территории Украины И Мира Военные События На Территории России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира Военные События На Территории Украины России И Мира

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В России прогнозируется подорожание хлебобулочных изделийВ 2019 году в России был плохой урожай ржи: по оценке Росстата, валовый сбор зерна составил 1,429 миллиона тонн, что является минимальным показателем с 1965 года. Эксперты прогнозируют подорожание ржаной муки и хлебобулочных изделий в нынешнем году.

Read more »

Более 216 тысяч украинцев въехали в Молдавию с 24 февраляБолее 216 тысяч граждан Украины въехали в Молдавию с 24 февраля, 1429 из них попросили предоставить убежище, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 06.03.2022

Read more »

Противник уже не тот: командир гвардейского полка рассказал об изменениях на поле боя в СВОМотострелковый 1429-й полк был сформирован из мобилизованных москвичей в октябре 2022 года. Вошел в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Боевой путь полка начинался с летних и осенних боев 2023 года на Запорожье, когда пришлось отражать украинский «контрнаступ». В районе Работино, полк оказался на самом острие вражеского удара.

Read more »

Экспозиция «1429 в лицах. МоскVа» приедет в Наро-ФоминскВыставку портретов представят в Наро-Фоминске 22 июня

Read more »