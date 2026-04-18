Пересадка бороды: модный тренд или медицинская необходимость?

Эксперт рассказал о причинах роста популярности пересадки бороды, от эстетических запросов до медицинских показаний, и о современном подходе к процедуре.

Пересадка волос на лицо, в частности создание густой и эстетичной бороды, сегодня является не только модным трендом, но и решением ряда медицинских проблем. С эстетической точки зрения, растительность на лице воспринимается как мощный символ мужественности и зрелости, подчеркивающий индивидуальность и харизматичность мужчины. Этот запрос на создание или коррекцию бороды обусловлен современными представлениями о мужской красоте и ухоженности.

Однако, помимо модных веяний, существуют и более серьезные причины, побуждающие мужчин к этой процедуре. К ним относятся: посттравматические и послеоперационные рубцы в области подбородка и щек, которые могут существенно портить внешний вид и самооценку; гипотрихоз – генетически обусловленная недостаточная густота волос, не позволяющая сформировать желаемый контур; а также неравномерный рост волос, создающий эффект неопрятности и неэстетичности. Как подчеркивают специалисты в области трансплантологии, процедура требует не только сильного желания пациента, но и глубокого клинического анализа, особенно когда речь идет об имплантации на лице. Важно понимать, что современный стандарт трансплантации волос – это малоинвазивный метод, предполагающий извлечение отдельных фолликулов или фолликулярных объединений из донорской зоны, как правило, затылочной части головы. Такой подход минимизирует риск образования линейных рубцов, ожогов и значительно сокращает период реабилитации, но при этом требует от хирурга высочайшей точности, аккуратности и значительного опыта. Сама имплантация волос на лицо также проводится с использованием малоинвазивных техник, таких как метод HFE, который предполагает создание микропроколов, исключающих образование шрамов и обеспечивающих естественный вид пересаженных волос. Ключевым этапом перед проведением трансплантации является детальное предпроцедурное проектирование. Врач внимательно изучает анатомические особенности лица пациента, тип кожи и естественный угол роста волос, который обычно составляет 10–15 градусов. Такой подход позволяет создать максимально физиологичный и естественный контур будущей бороды, гармонично вписывающийся в общий облик. Пациент должен быть готов к тому, что окончательный результат будет виден лишь спустя значительный промежуток времени, а именно 7–10 месяцев после процедуры. Непосредственно после трансплантации ожидается локальный отек и покраснение кожи. Через 2–4 недели наступает фаза потери пересаженных волос, что является абсолютно нормальным процессом адаптации фолликулов. Активный рост новых волос начинается лишь через 3–4 месяца. Важно также заранее обсудить с врачом возможный постпроцедурный дискомфорт, который может включать временные нарушения чувствительности (парестезии), зуд и более длительное покраснение кожи. Выбор квалифицированного специалиста имеет решающее значение. Опытный врач должен не только безупречно владеть техникой трансплантации, но и честно оценивать реальные возможности, включая состояние донорского ресурса, и не давать невыполнимых обещаний. Следует помнить, что трансплантация волос не создает новые волосы, а лишь перераспределяет уже имеющиеся. Поэтому реалистичное планирование и доверие к опыту хирурга являются залогом успешного и удовлетворяющего результата. Недавно стало известно о значительном росте интереса российских мужчин к процедурам наращивания волос и бороды. С начала 2026 года спрос на эти услуги увеличился примерно на 20%. Для многих мужчин это становится быстрым и эффективным способом как скрыть проявления алопеции (выпадения волос), так и временно решить проблему на период лечения. Специалисты связывают этот тренд с общей модой на ухоженный внешний вид и растущим числом проблем, связанных с выпадением волос. Наращивание рассматривается как более щадящая альтернатива пересадке, позволяющая получить мгновенный эстетический эффект. Стоимость наращивания волос в Москве варьируется от 40 до 120 тысяч рублей, а бороды – от 25 до 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге цены несколько ниже: наращивание волос обойдется от 30 до 90 тысяч рублей, а бороды – от 20 тысяч рублей. Дополнительные эксклюзивные материалы по данной тематике доступны для читателей на ресурсе Life.ru





