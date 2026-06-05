Переход к предупредительной медицине в России: экономический эффект 2,1 трлн рублей в 2025 году

На Петербургском международном экономическом форуме представили результаты перехода к профилактической модели здравоохранения, отметив рост эффективности и снижение затрат за счёт раннего выявления заболеваний, особенно в возрастных группах 26‑45 лет.

В 2025 году в России завершилась первая фаза масштабного перехода от чисто лечебной модели здравоохранения к предупредительной. По данным, представленным на одной из пленарных сессий Петербургского международного экономического форума, суммарный экономический эффект от этой трансформации составил 2,1 трлн рублей.

За прошлый год государство инвестировало в профилактические мероприятия 295 млрд рублей, а их окупаемость оценивается в семь рублей на каждый вложенный рубль. Наибольшую долю расходов системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2025 году по‑прежнему составляла стационарная помощь - 45 % бюджета, тогда как дневные стационары получили около 10 % средств, а амбулаторное лечение - 38 %.

При этом стоимость одного койко‑дня в рамках государственных гарантий достигла 8 500 рублей, дневного стационара - 4 200 рублей, а амбулаторного визита - лишь 1 250 рублей, что делает последнюю опцию в шесть с половиной раз дешевле госпитализации





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Профилактика ОМС Экономический Эффект Стационарная Помощь Чекапы

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