Переговоры США и Ирана в Пакистане завершились безрезультатно: ядерный вопрос и контроль над проливом остаются камнем преткновения

Встреча между США и Ираном в Пакистане, направленная на деэскалацию конфликта, не принесла ожидаемых результатов. Стороны не смогли достичь соглашения из-за разногласий по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом. Экономические последствия и риски эскалации остаются высокими.

Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран завершили переговоры в Пакистане без достижения соглашения о прекращении текущего противостояния. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что состоялся обмен мнениями между сторонами, однако Тегеран не счел возможным принять представленные американской стороной условия. Ключевым препятствием для достижения консенсуса стало отсутствие гарантий со стороны Иран а о нераспространении ядерного оружия.

Обзор текущей ситуации и возможных последствий представлен в материале. Начало диалога между США и Ираном было ознаменовано обменом жесткими условиями. Вашингтон выдвинул список из 15 требований, в то время как Тегеран представил свои 10 пунктов. Обе стороны, несмотря на отсутствие договоренностей по ключевым вопросам, заявляют о своей победе в переговорном процессе. Основные противоречия затрагивают ядерную программу, режим санкций, военное присутствие иностранных сил в регионе и контроль над стратегически важными морскими маршрутами. Соединенные Штаты настаивают на полном сворачивании ядерной инфраструктуры Ирана, ограничении ракетных программ и прекращении поддержки союзных группировок, предлагая взамен частичное снятие санкций при условии жесткого контроля. В свою очередь, Иран требует гарантий безопасности, полного снятия всех ограничений, сохранения контроля над Ормузским проливом и права на развитие своей ядерной программы. Также Тегеран настаивает на выводе американских войск с территории страны. Эти условия делают достижение компромисса крайне сложным. Ядерный вопрос остается приоритетным для США в рамках переговоров с Ираном. Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить появления ядерного оружия у Ирана, как в настоящий момент, так и в будущем. Сам Трамп заявил, что результаты переговоров для него не имеют принципиального значения, поскольку США уже считают себя победителями в текущем конфликте. Он также подчеркнул, что американские вооруженные силы нанесли значительный урон иранской армии и обеспечивают безопасность судоходства в Ормузском проливе. Переговоры проходили в условиях снижения интенсивности взаимных ударов в регионе и охватили широкий спектр вопросов, включая снятие санкций и контроль над Ормузским проливом. Разногласия по этому стратегическому маршруту стали одной из основных причин тупика. Тегеран стремится сохранить контроль над проливом и взимать плату за проход судов. Через Ормузский пролив ранее проходило около 20% мировой нефти, однако в настоящее время поток резко сократился, достигая всего 18 судов в сутки вместо прежних примерно 140. Иран связывает ограничения судоходства с продолжающимися ударами по Ливану, где действует группировка «Хезболла». Израиль, в свою очередь, усиливает атаки, что усложняет попытки достижения устойчивого перемирия. Основное противостояние разворачивается между США и Ираном, однако удары затрагивают и другие государства региона, где размещены американские военные базы. Атаки фиксировались в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Европейские страны начинают высказывать опасения по поводу возможного вовлечения в конфликт, но единая позиция пока не выработана. Провал переговоров создает риск эскалации конфликта. Саудовская Аравия и ОАЭ усиливают поддержку США в противостоянии с Ираном, рассматривая затягивание конфликта как выгодное для себя. Они также допускают участие своих вооруженных сил в боевых действиях, пока что ограничиваясь косвенной поддержкой, такой как предоставление военных объектов и оказание экономического давления на Тегеран. Пакистан сыграл неожиданную роль в переговорном процессе между США и Ираном. Представители Саудовской Аравии подчеркивают, что не намерены бесконечно терпеть действия Ирана и считают ошибочным мнение о слабости стран региона. ОАЭ действуют осторожнее, сосредоточившись на экономических мерах, включая угрозы заморозки активов на миллиарды долларов и закрытие иранских структур в Дубае. При этом Абу-Даби не исключает возможности перехода к военному участию в случае дальнейшей эскалации. Военная операция США против Ирана оказывает значительное влияние на нефтяной и финансовый рынки, что вынуждает Белый дом учитывать экономические факторы при принятии решений. Дональд Трамп вынужден смягчать последствия собственных действий и успокаивать инвесторов, поскольку резкие колебания вызывают недовольство внутри страны. В то же время Европа приближается к новому энергетическому кризису. Цены на газ с конца февраля выросли на 53–90% и достигли максимума с 2023 года. Запасы газа в ЕС остаются низкими, около 30%, что усиливает угрозу дефицита. Дополнительное давление создают высокая стоимость логистики и переориентация российского экспорта. При затяжном кризисе цены могут вырасти до 1000–1500 долларов за тысячу кубометров, а нефть — до 150 долларов за баррель, что негативно скажется на экономике Европы, в то время как США и частично Россия могут извлечь выгоду. Иран занимает третье место в мире по запасам нефти





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

США Иран Переговоры Ядерная Программа Ормузский Пролив

United States Latest News, United States Headlines