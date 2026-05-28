Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане, устранив двоих предполагаемых наркотеррористов, сообщает Южное командование Пентагонов. Эта операция вписывается в более широкую стратегию Вашингтона по применению военной силы против объектов, связанных с наркотрафиком, о чём уже заявлял президент Трамп.

Москва, 28 мая - По данным Южного командования Пентагон а, военные Соединённых Штатов нанесли удар по судну в Тихом океане, которое, как сообщается, было связано с наркотрафик ом.

В результате атаки погибли два человека, которых командиры США назвали наркотеррористами. Операция была проведена объединённой оперативной группой "Южное копьё" по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована. Ситуация разворачивается на фоне ранее озвученной политики Вашингтона, направленной на борьбу с наркоторговлей, в том числе с применением военной силы в международных водах. Президент США Дональд Трамп ещё в декабре заявил, что его страна не исключает нанесения ударов по государствам, участвующим в производстве наркотиков.

По данным американских СМИ, только в 2025 году военные США уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров, что привело к гибели около 90 человек. В апреле текущего года уже были зафиксированы аналогичные атаки на несколько судов в Тихом океане, также с летальным исходом. Критики указывают на риск эскалации и нарушения суверенитета других государств, тогда как Вашингтон обосновывает свои действия необходимою борьбой с транснациональной преступностью, которая, по их утверждению, угрожает национальной безопасности.

Однако данные о точных обстоятельствах подобных операций, включая идентификацию целей и оценку побочного ущерба, часто остаются непрозрачными, что вызывает вопросы о соответствии таких действий международному праву. Юридические эксперты напоминают, что применение кинетической силы в международных водах требует тщательного обоснования и может рассматриваться как экстратерриториальная юрисдикция, что является спорным вопросом в международных отношениях. В контексте ужесточения американской позиции в отношении Латинской Америки данные инциденты могут усилить напряжённость в регионе и спровоцировать дипломатические разногласия с затронутыми странами.

Пока официальные лица США не предоставили детальной информации о конкретном судне, его флаге или национальности погибших. В социальных сетях и среди правозащитных организаций уже звучат требования провести независимое расследование, чтобы установить, действительно ли уничтоженные объекты были причастны к наркобизнесу, или же это могло быть нарушением прав человека. В свою очередь, Пентагон продолжает настаивать на законности и необходимости подобных операций для разрыва цепочек поставок наркотиков, которые, как утверждается, финансируют террористические группировки и организованную преступность.

Этот инцидент вновь ставит в фокус дебаты о границах военной операции в peacetime и балансе между безопасностью и соблюдением международных норм





