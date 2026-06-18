Пентагон начинает пересмотр размещения войск США в Европе для усиления обороноспособности НАТО и оптимизации глобального присутствия

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале масштабной ревизии дислокации американских военных сил в Европе. Основные цели проверки - усиление ответственности НАТО за оборону региона и перераспределение войск в соответствии с глобальными потребностями США. Эта инициатива реализуется на фоне давних требований Трампа увеличить оборонные бюджеты союзников до 5% ВВП и эскалации ближневосточного кризиса, где часть европейских государств отказалась поддержать Вашингтон.

Пентагон инициирует масштабный пересмотр дислокации американских военных сил в Европе, что стало ключевым пунктом обсуждения на недавней встрече министров обороны стран-членов НАТО . Выступая на этом форуме, глава Пентагон а Пит Хегсет обозначил основные цели этой проверки: усиление ответственности Североатлантического альянса за оборону региона и перераспределение американских военных контингентов в соответствии с глобальными стратегическими интересами Соединенных Штатов.

По его словам, ревизия напрямую направлена на оценку текущего расположения американских баз на континенте с точки зрения их логистической доступности и оперативной эффективности. Основная задача, подчеркнул министр, - обеспечить оптимальное размещение войск США как в Европе, так и по всему миру, чтобы они могли быстро реагировать на любые вызовы. Это решение Пентагона вписывается в более широкий контекст давних требований администрации Дональда Трампа к европейским союзникам.

Президент США неоднократно призывал страны НАТО увеличить свои оборонные бюджеты до пяти процентов от валового внутреннего продукта, что является значительно более высокой планкой, чем текущие цели альянса. Более того, в ходе своего первого президентского срока Трамп открыто допускал возможность выхода США из организации, что вызывало глубокую озабоченность среди партнеров по альянсу.

Эти риски приобрели особую актуальность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где, по сообщениям, ряд европейских стран отказались поддержать Вашингтон в возможной операции против Ирана, продемонстрировав раскол в понимании общих угроз. Таким образом, новый пересмотр размещения сил носит комплексный характер. Он одновременно отвечает на即刻ные логистические задачи, укрепит позиции НАТО в Европе и, что наиболее важно, служит инструментом давления на союзников. Заставляя их пересмотреть свои финансовые вклады в оборону, США стремятся перераспределить бремя безопасности в свою пользу.

Процесс оценки баз и потенциального relocation войск будет, вероятно, тщательно проанализирован не только внутри Пентагона, но и в столицах европейских государств, а также в Брюсселе, поскольку его итоги напрямую повлияют на географию и структуру присутствия США в Евразии на годы вперед. Ход и результаты этой ревизии станут важным индикатором будущего трансатлантических отношений и реальной способности НАТО действовать как единый военный союз в условиях нарастающей глобальной нестабильности





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