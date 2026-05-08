Пентагон рассекретил архивы о неопознанных аномальных явлениях

Власти США опубликовали более 160 файлов с описаниями инцидентов, связанных с НЛО, охватывающих период почти за 80 лет. Среди материалов — фотографии, видеозаписи и свидетельские показания.

Москва, 8 мая - АиФ-Москва. Власти США приступили к публикации архивов о неопознанных аномальных явлениях по поручению Дональда Трампа. Пентагон опубликовал официальное сообщение об этом на своём сайте.

В пятницу, 8 мая, на сайте ведомства появились архивные данные, в число которых вошли текстовые документы, фотографии и свидетельские показания.

«Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи, что означает, что правительство не в состоянии вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений», — гласит сообщение ведомства. По данным издания The New York Post, Пентагоном было рассекречено более 160 файлов с описаниями инцидентов, охватывающих период почти за 80 лет. Опубликованы ранее неизвестные снимки и видеозаписи, а также записи допросов военных и гражданских пилотов, наблюдавших аномальные явления. Ранее бывший контр-адмирал ВВС США Тимоти Галлоде рассказал, что Земля находится под наблюдением инопланетян.

Оцените материал. В опубликованных документах содержатся данные о наблюдениях, которые не поддаются научному объяснению. Среди них — случаи, когда летающие объекты демонстрировали необычные маневры, превосходящие возможности современной авиатехники. Некоторые из инцидентов произошли вблизи военных объектов, что вызвало особый интерес со стороны специалистов.

Эксперты отмечают, что рассекречивание этих материалов может способствовать более открытому обсуждению вопросов, связанных с неопознанными летающими объектами. Однако, несмотря на публикацию архивов, официального признания существования внеземных цивилизаций со стороны властей США пока не последовало. В то же время, некоторые ученые и исследователи считают, что эти документы могут стать важным шагом в изучении феномена НЛО. В ближайшее время ожидается, что Пентагон продолжит рассекречивать дополнительные материалы, что может пролить новый свет на загадочные явления





