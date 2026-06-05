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Пентагон может отменить поставку крылатых ракет Tomahawk Германии из-за опасений реакции России

Международные Отношения / Military News

Пентагон может отменить поставку крылатых ракет Tomahawk Германии из-за опасений реакции России
ПентагонTomahawkГермания
📆6/5/2026 12:17 AM
📰lifenews_ru
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США обеспокоены возможной эскалацией с Россией и откладывают поставки ракет Tomahawk европейским союзникам, что вызывает беспокойство в Германии и других странах НАТО.

Пентагон , как ожидается, отменит запланированную поставку крылатых ракет Tomahawk Германии из-за опасений реакции России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновников.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что Москва может воспринять такую поставку как эскалацию военного присутствия США в Европе. Источники также связывают возможное решение с сокращением американского арсенала на фоне конфликта с Ираном. Собеседники Politico отметили, что США опасаются ответных мер со стороны России, включая потенциальное развертывание дополнительных вооружений в Калининграде или усиление активности в воздушном пространстве. При этом Пентагон пока не опубликовал планы по передислокации 5 тыс. военных, которых Вашингтон весной решил не отправлять в ФРГ.

В Берлине, по данным газеты, обеспокоены сокращением военного присутствия США в Европе. Европейским странам в таком случае придётся быстрее закрывать пробелы в обороне, чем позволяет их промышленность. Перенос поставок затронул не только Германию - ранее США уже отложили передачу 400 ракет Tomahawk Японии почти на два года из-за нехватки вооружений после войны против Ирана. США сейчас восстанавливают собственные запасы, которые резко сократились во время ближневосточной кампании.

За пять недель боевых действий американские силы, по оценке Центра стратегических и международных исследований, использовали более тысячи Tomahawk. До начала конфликта арсенал США насчитывал около 3,1 тыс. таких ракет. Задержки уже затронули не только Японию, но и часть европейских союзников, включая Великобританию и Польшу. Для Германии отмена поставок станет серьезным ударом по планам модернизации вооруженных сил.

Бундесвер, который и так страдает от хронического недофинансирования, может лишиться ключевого средства для сдерживания потенциальных угроз с востока. Европейские оборонные предприятия, такие как MBDA и Saab, неспособны быстро нарастить выпуск аналогичных ракет из-за длительных циклов производства и зависимости от американских компонентов. Это вынуждает страны НАТО пересматривать стратегию коллективной обороны, делая больший упор на совместные закупки и развитие европейского военно-промышленного комплекса.

В то же время отказ от поставок Tomahawk может быть воспринят Москвой как признак уязвимости США и ослабления трансатлантических связей, что способно спровоцировать новые вызовы для безопасности в Европе. Эксперты предупреждают, что подобные решения подрывают доверие между союзниками и заставляют европейцев ускорить создание независимых оборонных систем. Официальные представители НАТО пока воздерживаются от комментариев, однако в кулуарных дискуссиях звучат опасения, что США перекладывают бремя обеспечения безопасности на Европу в момент, когда ей необходимо единство перед лицом российской агрессии.

В целом ситуация демонстрирует сложность балансирования между внутренними потребностями США, давлением союзников и восприятием противников в условиях глобального дефицита вооружений

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Пентагон Tomahawk Германия Россия НАТО

 

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