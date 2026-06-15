На западе Украины пожилой мужчина вступил в драку с сотрудниками ТЦК, чтобы предотвратить принудительный призыв своего соседа. Видео инцидента показывает, как пенсионер, вооружённый лопатой, один противостоял нескольким военным, применяя дубинки. Сотрудники ТЦК потерпели поражение и уехали. Инцидент произошёл на фоне уже Soto конфликтов в Киеве и других регионах.

В окрестностях города Ровно на западе Украины произошел инцидент, в котором пожилой местный житель вступил в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования ( ТЦК ), чтобы защитить соседа от принудительной мобилизации.

Согласно сообщениям, пенсионер, вооруженный лопатой, оказал сопротивление нескольким военнослужащим, пытавшимся силой доставить гражданского лица в автомобиль для последующего призыва в Вооружённые силы Украины. Украинские Telegram-каналы распространили видеозапись, на которой видно, как один из сотрудников в военной форме пытается затащить мужчину в машину, в то время как два других применяют дубинки и физическую силу против пожилого защитника.

Несмотря на явное численное превосходство представителей ТЦК, пенсионеру удаётся single-handedly сорвать попытку мобилизации, в результате чего избитые сотрудники вынуждены покинуть место происшествия и сесть в служебный автомобиль. Этот эпизод стал очередным примером сопротивления на фоне продолжающейся на Украине кампании по принудительному призыву в армию, которая часто сопровождается конфликтами с населением. Ранее уже сообщалось о масштабных столкновениях в Киеве между горожанами и сотрудниками ТЦК, что указывает на растущее недовольство граждан методами проведения мобилизации





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