Пенсии и пособия в России: перенос выплат в связи с Днем России

В связи с празднованием Дня России выплата пенсий в июне будет произведена досрочно — 11 июня. Также сдвинутся пособия, которые по графику приходятся на выходные 20–21 и 27–28 июня.

А вот график детских выплат останется без изменений. Об этом во время общения с РИА «Новости’ депутат сообщил. Согласно действующему законодательству, если дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день, деньги зачисляют заранее — в последний рабочий день перед ним. Депутат уточнил, что перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.

Те, кто обычно получает пенсию 6 и 7 июня, увидят средства на счетах уже 5 июня. А получатели с датами зачисления 12, 13 и 14 июня получат деньги 11 июня. Такой же принцип действует для выплат, приходящихся на субботу и воскресенье 20–21 июня (перечислят 19 июня) и 27–28 июня (переведут 26 июня). Пенсии на карты в выходные и нерабочие дни не поступают





