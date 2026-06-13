Пенсионные правила: как рассчитать будущую выплату и соблюсти условия для выхода на пенсию

Кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил ключевые условия назначения страховой пенсии по старости, формулы расчёта её размера и особенности перехода к новому пенсионному возрасту до 2028 года. Материал содержит конкретные цифры, пример расчёта и перечень социальных периодов, дающих дополнительные пенсионные баллы.

Эксперт Финуниверситета напомнил россиянам о ключевых условиях назначения страховой пенсии по старости. Для её получения необходимо достичь определённого возраста, накопить не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов ( ИПК ).

Период повышения возраста продолжается до 2028 года: в 2026 году право на пенсию получат женщины 1967 года рождения в 59 лет и мужчины 1962 года рождения в 64 года. В 2028 году возраст поднимется до 60 лет для женщин 1968 года рождения и до 65 лет для мужчин 1963 года рождения. При этом в 2025 и 2027 годах назначение пенсии на общих основаниях не предусмотрено, но отдельные категории граждан могут выйти на пенсию раньше в соответствии с законом.

Расчёт размера пенсии происходит по двухэтапной формуле. Сначала общее количество ИПК умножается на стоимость одного коэффициента, затем к результату прибавляется фиксированная выплата. На 2026 год стоимость ИПК составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата - 9 584,69 рубля, что отражает рост на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Количество ИПК формируется индивидуально.

За ряд социально значимых периодов начисляются дополнительные коэффициенты. Например, за уход за первым ребёнком до полутора лет начисляется 1,8 ИПК в год, за вторым - 3,6, за третьим и последующими - 5,4. Также 1,8 ИПК начисляется за год ухода инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом старше 80 лет. Участники специальной военной операции получают 3,6 ИПК за год службы.

Наглядный пример: если к моменту выхода на пенсию в 2026 году набрано 130 ИПК, то ежемесячный размер пенсии составит около 30 тысяч рублей (130 * 156,76 + 9 584,69 = 29 963,49 рубля). Этот расчёт демонстрирует, как индивидуальные пенсионные коэффициенты и государственные параметры формируют конечную сумму выплаты. Важно учитывать, что стоимость ИПК и фиксированная выплата ежегодно индексируются, что влияет на конечный результат. Информация актуальна для планирования пенсионного обеспечения и требует внимания к изменениям в законодательстве





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