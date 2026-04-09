Пеннант о «Ливерпуле»: «Слот затюнинговал, но машина сломалась». Критика после поражения от «ПСЖ»

Экс-игрок Джермейн Пеннант обрушился с критикой на текущее состояние «Ливерпуля», анализируя причины поражения от «ПСЖ» и указывая на системные проблемы в команде.

Джермейн Пеннант , бывший игрок, выразил резкую критику в адрес текущего состояния «Ливерпуля» после поражения от «ПСЖ». Пеннант заявил, что стиль игры, использованный Слот ом, был основан на фундаменте, заложенном Клоппом в прошлом сезоне, когда « Ливерпуль » выиграл АПЛ. Он подчеркнул, что текущая команда практически неузнаваема, и, по его мнению, ничего не работает должным образом. Бывший футбол ист отметил отсутствие прессинга, недостаточную интенсивность игры и общее ощущение упадка.

Пеннант признался, что, наблюдая за играми «Ливерпуля», впервые за почти 30 лет испытывает отрешенность, предчувствуя поражения команды. Он выразил мнение, что текущий тренер не справляется со своей задачей. Пеннант также обратил внимание на то, что в команде отсутствует баланс между аналитикой и эмоциями, который был характерен для периода работы Клоппа, а нынешнее руководство, под влиянием Эдвардса, отдает предпочтение цифрам. Это, по его мнению, создает негативное впечатление от игры команды, сравнимое с ощущением от посещения кладбища. Он выразил сомнения в способности Слота эффективно перестроить команду, требующую серьезного обновления и развития. Пеннант подчеркнул важность понимания тренерами принципов работы, заложенных Клоппом, и предостерег от выбора «пустых идеологов» и «мотиваторов».\Далее в анализе Пеннант затрагивает вопросы тактики и выбора состава, указывая на неудачные решения тренера, которые, по его мнению, негативно влияют на команду. Он упоминает, что Слот экспериментировал с различными игроками, иногда игнорируя более перспективных, а также указывает на ситуации с Салахом, когда тренер пошел на поводу у игрока. Эти решения, по мнению Пеннанта, создают напряженность в команде. Пеннант также коснулся тактических изменений, в частности, перехода к схеме с пятью защитниками. Он считает, что это не соответствует атакующему стилю «Ливерпуля» и направлено скорее на минимизацию поражения, чем на достижение результата. Он предполагает, что главной целью Слота является сохранение должности, а не реальное улучшение игры команды. Пеннант подчеркивает, что в текущей ситуации нет предпосылок для исправления положения. Он считает, что если «Ливерпуль» хочет как-то спасти сезон, то надо увольнять тренера сейчас, но спасать нечего. В ЛЧ уже шансов почти нет, из кубка легендарно вылетели 4-0, а в чемпионате не выпасть из пятёрки - задача с такими игроками для Слота достижимая, но тут зарекаться не стоит. Если следующий тренер Алонсо, то пусть Слот работает до мая, Алонсо нужно начать с нуля, а не вот это вот всё. Пеннант утверждает, что между тренером и руководством существует ситуация взаимного ожидания отставки, что может привести к дальнейшему ухудшению результатов.\В заключение, Пеннант цитирует мнение Каррагера, который сравнил игру «Ливерпуля» с командой из низшего дивизиона, подчеркивая огромную разницу между командами, несмотря на значительные финансовые вложения. Пеннант также приводит высказывание Слота о решении оставить Салаха в запасе, объясняя его приоритетом сохранения энергии игрока. Он указывает на статистические данные, подтверждающие низкую результативность «Ливерпуля», в частности, худший показатель xG в матче против «ПСЖ» и отсутствие ударов в створ ворот впервые с 2020 года. Пеннант также упоминает другие футбольные новости, включая результаты матчей «Спартака» и «Барселоны», номинацию Овечкина и другие спортивные события. Он также приводит мнение Коула о спорном эпизоде в матче «Барселоны». В целом, Пеннант выражает глубокую обеспокоенность текущим состоянием «Ливерпуля», критикуя тактику, выбор состава, отсутствие командной игры и сомнительные решения тренера. Он предсказывает дальнейшее падение команды, если не будут предприняты срочные меры





