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Пенальти на 13-й минуте: Швейцария ведёт в матче с Катаром на ЧМ-2026

Спорт News

Пенальти на 13-й минуте: Швейцария ведёт в матче с Катаром на ЧМ-2026
ЧМ-2026ФутболКатар
📆6/13/2026 9:12 PM
📰championat
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В матче 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Катара и Швейцарии арбитр из Гондураса назначил пенальти в ворота катарцев уже на 13-й минуте. Вратарь Катара Махмуд Абунада сбил полузащитника Швейцарии Ремо Фройлера в штрафной площади. Фройлер реализовал 11-метровый удар, установив счёт 1:0 в пользу европейской команды. Матч продолжается, а обе команды готовятся к следующим турам группового этапа.

На чемпионате мира по футбол у 2026 года в матче 1-го тура группы B между сборными Катар а и Швейцарии произошёл спорный эпизод. Уже на 13-й минуте арбитр из Гондураса назначил пенальти в ворота катар цев.

Вратарь катарской команды Махмуд Абунада столкнулся с полузащитником швейцарцев Ремо Фройлером в штрафной площади. Поводом для назначения 11-метрового удара послужил тот факт, что голкипер сбил соперника, пытаясь вынести мяч после скидки Брила Эмболо. Интересно, что Фройлер находился в пограничном положении на линии офсайда, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны катарских игроков и тренерского штаба. Несмотря на протесты, судья остался непоколебим, и швейцарец чётко реализовал пенальти, отправив мяч в левый угол ворот.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу европейской команды, который сохранился до перерыва. Матч продолжается, и обе команды демонстрируют высокий уровень игры. Сборная Катара, являющаяся хозяйкой предыдущего чемпионата мира, несмотря на неудачное начало, пытается переломить ход встречи. Их атакующая линия во главе с Алмоезом Али и Акрамом Афифом создаёт опасные моменты у ворот швейцарцев.

Однако оборона швейцарцев во главе с Мануэлем Аканджи и Нико Эльведи действует надёжно. Голкипер Ян Зоммер также демонстрирует уверенность, отражая все удары. Для Катара это ключевой матч, так как после поражения в стартовой игре их шансы на выход из группы значительно снижаются. Впереди у обеих команд ещё два тура группового этапа.

Во 2-м туре сборная Катара встретится с Канадой 19 июня, а в 3-м туре - с Боснией и Герцеговиной 24 июня. Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной 18 июня, а в 3-м туре - с Канадой 24 июня. Группа B считается одной из самых ровных на турнире, и борьба за выход в плей-офф обещает быть напряжённой. Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, уже преподносит сюрпризы.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года в драматичной серии пенальти одолела Францию (4:2 после ничьей 3:3 в основное время). Этот турнир обещает быть не менее захватывающим, и каждое очко на вес золота

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championat /  🏆 29. in RU

ЧМ-2026 Футбол Катар Швейцария Пенальти

 

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