Белый дом сообщает, что Пекин выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать плату за проход через него. Согласно заявлению американской администрации, стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободных поставок энергоресурсов.

Кроме того, стороны якобы вместе были за то, чтобы Иран никогда не смог обладать ядерным оружием. В Белом доме также сообщили, что Си выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти, чтобы в будущем снизить зависимость Китая от Ормузского пролива. Иран не намерен вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения Вашингтоном «пяти условий укрепления доверия».

Среди этих условий Ирана – прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских активов, компенсация ущерба, причиненного войной, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом





