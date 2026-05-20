Педагог, работающий и перебравшийся в Москву, развивает уникальную методику обучения

Константин Проскуряков, 31-летний преподаватель физики из московской школы № 2100, победивший в конкурсе "Педагоги года Москвы - 2026", использует свое личное творчество в работе, привлекая к учению студентов с помощью опыта и эмоций.

"Я не завтракаю дома, делаю это на работе, " рассказывает "АиФ" 31-летний преподаватель физики из московской школы № 2100 Константин Проскуряков , победивший в конкурсе "Педагоги года Москвы - 2026".

- Беру с собой чай в термосе, наливаю, сажусь и смотрю в открытое окно в предвкушении начала рабочего дня. Так я настраиваюсь на работу". В 6.15 на часах лучшего учителя Москвы 2026 года срабатывает будильник. Это не просто начало рабочего дня, это запуск интеллектуального квеста.

По пути на работу в голове у Константина Сергеевича уже выстраивается детальная "партитура" занятий, от точности которой зависит, загорятся ли сегодня глаза у старшеклассников.

"Мозг включается сразу: мысленно прокручиваешь планы уроков, списки оборудования для лабораторных и задачи для старшеклассников, " объясняет Проскуряков. У педагога есть жесткое правило: приезжать в школу за час до начала занятий. И для того, чтобы успеть позавтракать, и потому, что учитель, по убеждению победителя профессионального конкурса, должен работать в режиме 24/7, особенно если у него есть классная команда. По примеру бабушки Константин Проскуряков вырос на Ставрополье.

Бабушка, Нина Васильевна, преподавала русский язык и литературу, возглавляла крупное печатное издание в Киргизской ССР. Для маленького Кости она была человеком, который знает ответы на все вопросы. Гуляя с внуком, она устраивала ему импровизированные словарные диктанты. А ещё всегда повторяла, что от молодости нужно брать максимум.

Константин так и делал. Окончил Южно-Российский государственный политехнический университет в Новочеркасске по специальности "электроника и наноэлектроника". Параллельно выучился на технического переводчика с английского и окончил курсы академического вокала. Сейчас он разбирается в микросхемах, играет на гитаре и в свободное время печёт хлеб на закваске по старинному семейному рецепту.

Когда 10 лет назад молодой специалист переступил порог Новочеркасской школы № 5, он рассчитывал вести физику. Но директор заявила, что таких вакансий нет, зато не хватает преподавателей иностранного языка. В ход пошёл второй диплом, и Проскуряков стал учителем английского. Правда, тот дебютный урок едва не закончился провалом: слишком уж волновался...

К себе он исключительно строг.

"Педагог обязан знать предмет досконально, ведь малейшая некомпетентность мгновенно считывается аудиторией, " считает Константин Сергеевич. В 25-летнем возрасте амбициозный учитель перебрался в Москву. Школа № 2100 стала его третьим и самым любимым местом работы.

"В Москве созданы очень хорошие условия для реализации профессиональных учительских качеств, " говорит учитель. Магия урока Главный секрет успеха Проскурякова - в умении трансформировать сухую теорию в эмоциональный опыт. На конкурсном уроке, который назывался "Физика как магия, секретные ингредиенты и кино", он продемонстрировал жюри, как удивление пробуждает жажду познания. Это был чистый оптический фокус: учитель погрузил стеклянную палочку в сосуд с растительным маслом, где она моментально стала невидимой.

Фокус объясняется равенством показателей преломления света двух сред, но для семиклассников, увлечённых вселенной Гарри Поттера, это выглядит как волшебство. В его арсенале десятки таких приёмов. На уроках ученики извлекают аккорды из стеклянных бокалов, изучая акустические колебания и силу трения, наблюдают за падением яйца в бутылке под воздействием разреженного воздуха и смотрят, как вода поднимается в перевёрнутом стакане из-за сгорания кислорода в пламени свечи. Так дети сами приходят к формулированию физических законов.

Теория и практика Константин никогда не пускается в абстрактные рассуждения, а использует понятные подросткам примеры. Если старшеклассницы утверждают, что планируют работать в индустрии красоты (например, мастером маникюра) и физика им без надобности, учитель раскладывает по полочкам устройство маникюрного аппарата.

"Я объясняю, как регулировка оборотов связана с электрическим сопротивлением и почему правильное расположение вытяжки подчиняется законам аэродинамики, спасая мастера от вдыхания мелкодисперсной пыли, " объясняет он. Для парней убедительным аргументом становится разбор темы "Индукция магнитного поля" на примере выбора подержанного автомобиля

