Педагогические династии: как семья Ирины Лукьяновой и Татьяны Гончар продолжает традиции учителей

Статья рассказывает о семье, где несколько поколений посвятили себя профессии учителя. Сестры Ирина Лукьянова и Татьяна Гончар, а также их дочери продолжают династию, работая в московских школах. Они делятся опытом, взглядами на современное образование, Salary учителей и отношения с родителями.

Сёстры Ирина Лукьянова и Татьяна Гончар - педагоги, продолжатели династии. Обе начинали как учителя начальных классов, обе пошли по стопам мамы, а теперь и дочери обеих поступают в педагогический.

Сложности работы в современной школе новое поколение учителей не останавливают. Есть такая профессия. В общении с родителями я для себя решила, что они тоже дети - почти такие же, как старшеклассники. И со временем всегда становимся союзниками, - признаётся 51-летняя Ирина.

Она работает в школе с 1994 года, и всю жизнь в одной - № 544 города Москвы. Вопросов о выборе профессии у Ирины не было: сразу после 9-го класса отнесла документы в педучилище. Любовь к педагогике, видимо, передалась по наследству: учителями были и её мама, Татьяна Ефремова, и родной дядя, Александр Николаев. Обе бабушки Ирины - тоже педагоги.

Одна из родственниц в Новочеркасске - тоже учитель, а её дочь недавно пошла в педагогический вуз, - улыбается Ирина. Начало учительской династии положила Христиана Николаева, прапрабабушка Ирины. Она начала работать классной дамой в 1900 году в сельской церковно-приходской школе в Нижегородской губернии. Похвальный лист Христианы - семейная реликвия.

По одному пути вслед за Ириной в учителя пошла и младшая сестра - Татьяна, которая также сначала окончила училище и в 1997 году стала учителем начальных классов. Позже обе сестры отучились в педагогических вузах и получили новые специализации: Ирина стала учителем математики и информатики, Татьяна - учителем биологии. Были времена, когда нам даже колбасой зарплату платили. Но мы это воспринимали с юмором.

Сейчас у учителей в Москве достойные зарплаты. И спасибо нашим мужьям, которые стараются для семей, - говорит Ирина. Она, как и её сестра, перешла в категорию учителей-предметников: тяжело переживала расставание со своими классами, когда ребята переходили из 4-го класса в 5-й. Прикипели к ученикам - за 4 года они нам как родные стали.

Так и перешли вместе с ними в среднюю школу, - говорит Ирина. И хотя сёстры - учителя с опытом, удивляться школьникам не перестают. Детская непосредственность порой застаёт врасплох и даже может смутить. Объясняю как-то тему, и одна ученица руку тянет.

Я думаю: как увлекательно, наверное, все объясняю, дети включились... А девочка говорит: Ирина Викторовна, у вас глаза очень красивые! Я на минутку дар речи потеряла, - со смехом вспоминает Ирина. Можно и без двоек.

По словам сестёр, современные родители - люди особые: некоторые равнодушны даже к успехам детей. Родители не должны делать уроки с детьми, но они должны приучить ребёнка доделывать всё до конца. Насколько будут важны знания и прилежание ребёнка для родителей, настолько они будут важны и ему самому. Но сейчас нередко дети игнорируют домашнее задание (лет 15-20 назад это было немыслимо).

Родители не интересуются, чем ребёнок вообще живёт. Отсюда и результаты, - говорит Татьяна Гончар. А претензии к учителям всегда одни и те же: например, опять двойку влепила. Но можно ли обойтись в школе без этой оценки?

Ирина Лукьянова малышам двойки вообще не ставит - у неё такой принцип: если ребёнок заслужил неуд, она ему объясняет почему и даёт возможность исправить. С детьми постарше и тем более выпускниками должна быть дисциплина. Но строгость педагоги должны проявлять и к себе - им постоянно надо углублять собственные знания предмета. Московские учителя каждые три года сдают ЕГЭ по профилю.

По программе выше уровня профильного выпускного класса нужно сдать на отлично, лишь в некоторых случаях допускаются четвёрки, - уточняет Ирина. Самый строгий спрос. Дочки учителей представления о правилах и порядке усвоили с детства. Ведь их успеваемость и поведение - репутация мам.

Как признают девочки, спрос с них как с детей учителей гораздо выше. Сами Ирина и Татьяна к детям своих коллег тоже более строги - за невыполнение домашки вызывают родителей. Даже если папа - директор. Исключений быть не может.

Ваши дети не ревновали вас к ученикам? Бывало. Старший сын всегда говорил: Мам, ты опять всё про школу. Как будто она для тебя самое важное!

- говорит Ирина. Дочери наших героинь тоже придут работать в школу. Мамы их не уговаривали и не отговаривали: каждый должен делать самостоятельный выбор, мудро решили они. Мария Лукьянова оканчивает второй курс в Московском городском педагогическом университете (МГПУ), будет преподавать математику и информатику.

А третьекурсница Московского педагогического государственного университета Полина Гончар - географию. Я с детства хотела быть учителем - если играла, то только в школу, - признаётся Мария. - Часто была у мамы на работе, мне нравилось общаться с её учениками. В этом году у нас была практика в школе - я в восторге!

И математика, и география - сложные предметы. Можно ли современных детей по-настоящему этими науками заинтересовать? Очень даже можно, особенно сейчас, при таких технических возможностях - много фильмов, презентаций





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Педагогические Династии Учителя Москвы Семья Учителей Современная Школа Образование

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