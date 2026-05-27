Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах принятия новой Конституции страны и вступлении в Европейский союз (ЕС). Он также подчеркнул, что решение о дальнейшем нахождении Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будут принимать граждане страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после переизбрания на июньских парламентских выборах в республике он инициирует принятие новой Конституции страны. По его словам, соответствующая процедура будет реализована через общенародный референдум.

Премьер-министр подчеркнул, что реформа является суверенным решением государства и не была предметом международных консультаций. Кроме того, он заявил, что решение о дальнейшем нахождении Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или вступлении в Европейский союз (ЕС) будут принимать граждане страны. Премьер-министр отметил, что его ключевая задача заключается в обеспечении возможности выбора для населения. В этом же день он заявил, что ЕАЭС ли, то сближение Армении с ЕС снизит ее экспорт на треть.

Премьер-министр подчеркнул, что его политика направлена на обеспечение интересов армянского народа и развития экономики страны. Он также отметил, что его решение о вступлении в ЕС или ЕАЭС будет зависеть от интересов армянского народа и развития экономики страны. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о членстве Армении в ЕАЭС не будет решаться на саммите в Астане.

Он добавил, что если армянские власти уже законодательно ориентировались на выход из ЕАЭС, то упрашивать их остаться в союзе не будут. В целом, заявления Пашиняна показывают, что он готов к переменам и готов работать над развитием экономики страны. Однако, это также может привести к неопределенности и потенциальным проблемам в отношениях с Россией и другими странами региона. В любом случае, решение Пашиняна будет иметь серьезные последствия для будущего Армении и ее экономики





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Никол Пашинян Армения Европейский Союз Евразийский Экономический Союз Конституция Парламентские Выборы

United States Latest News, United States Headlines