Пашинян отказался проводить референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС в Армении
АрменияЕАЭСЕС
📆6/1/2026 10:44 AM
Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан потребовали от Армении провести референдум о выборе между Европейским и Евразийским союзами. Однако премьер Армении Никола Пашинян отказался от этого предложения, заявив, что решение о выборе между ЕАЭС и ЕС должен принимать народ Армении.

Пашинян отказался проводить в Армении референдум о выборе между Европейским и Евразийским союзами. Этого требовали Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС «до тех пор, пока выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом не станет неизбежным», отметил премьер.

Он также добавил, что решение о выборе между ЕАЭС и ЕС должен принимать народ Армении. Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично.

Сегодня этот выбор носит теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не очень разумно и правильно, не имеет под собой оснований (цитата по Пашинян добавил, что Армения будет работать «спокойно, мирно, без нервов, без споров в Евразийском экономическом союзе».совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. По их мнению, подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет «существенные риски для экономической безопасности» для стран ЕАЭС. 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы.

На этом фоне отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сближаться с Евросоюзом, Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении. При этом 1 июня Путин сказал: «Мы больше не надеемся на одного союзника. Армения — это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна

