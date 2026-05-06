Пашинян заявил о новом географическом положении Армении и запуске стратегических проектов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о значительных изменениях в географическом положении страны, которые открывают новые возможности для международного сотрудничества. Он представил два ключевых проекта — «Перекрёсток мира» и «Маршрут Трампа», направленных на интеграцию Армении в глобальные экономические и транспортные маршруты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что за последние несколько лет в республике произошли значительные изменения, которые могут показаться невероятными. По его словам, сегодня Армения занимает совершенно иное географическое положение по сравнению с недавним прошлым, хотя физически страна осталась на прежнем месте.

Ранее считалось, что Армения находится в неспокойном регионе, окружена недружелюбными соседями, что создавало экзистенциальные угрозы. Эта картина мира долгое время определяла курс государства, умонастроения граждан и ключевые решения. Однако теперь, по словам Пашиняна, краткое описание географического положения Армении звучит иначе: через республику проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком. Это историческое событие, которое меняет стратегию развития страны.

Пашинян заявил, что основная задача правительства — рассматривать все вопросы через эту призму и формировать стратегии на её основе. Для реализации этой концепции уже запущены два взаимосвязанных проекта: «Перекрёсток мира» и «Маршрут Трампа». Последний обеспечивает сообщение Азербайджана с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию. Пашинян убеждён, что этот маршрут позволит Армении перейти от невыгодного географического положения к выгодному и от региональной изоляции к полноценному сотрудничеству и интеграции.

Ранее Пашинян выразил заинтересованность Армении в возможном членстве в Европейском союзе, назвав прошедший саммит Армения — ЕС исторической вехой. Эти изменения в геополитической стратегии Армении открывают новые перспективы для страны и её международных отношений





