Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил желание посетить Россию после переизбрания на июньских выборах. Он также подчеркнул важность обеспечения Армении свободы выбора для сохранения суверенитета республики. Выборы станут серьезным испытанием для действующей власти на фоне политической напряженности и обвинений в давлении на оппозицию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание посетить Россию после переизбрания на июньских выборах, как он заявил на встрече с избирателями в Гегаркуникской области. Он также подчеркнул, что его главная цель - гарантировать Армении свободу выбора, чтобы никто не мог поставить под сомнение необходимость республики.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года и станут серьезным испытанием для действующей власти, учитывая резкую поляризацию общества, падение рейтингов и обвинения оппозиции в политическом давлении
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