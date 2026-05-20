Фотовыставка в зале "Времена года" Дома народных собраний посвящена 30-летию установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Российской федерацией и Китайской народной Республикой и 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В экспозиции демонстрируют ответственный подход двух могущественных государств к поддержанию международной справедливости и глобальной стабильности, подчеркивают тесные связи и дружеские отношения между Президентом России и Председателем КНР. Фотографии демонстрируют фотографии событий, происходящие как по двусторонним, так и многосторонним мероприятиям, торжественных церемониальных мероприятиях, таких как в годовщину Победы в Великой Отечественной войне, церемонии открытия промышленности, транспортные объекты, культурные и спортивные события. Экскурсии для высокопоставленных гостей проводят гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и гендиректор Синьхуа Фу Хуа.

Фотовыставка посвящена 30-летию установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Она расположена в зале "Времена года" Дома народных собраний и включает в себя работы корреспондентов информагентств ТАСС и Синьхуа. Фотографии демонстрируют ответственную роль двух великих держав в поддержании международной справедливости и глобальной стабильности, подчеркивают тесные контакты и дружеские отношения Президента России и Председателя КНР.

Основу экспозиции составляют фотографии, снят в ходе двусторонних и многосторонних мероприятий (саммитов "Группы двадцати", БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Форума высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь"), торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, церемоний открытия промышленных и транспортных объектов, культурных и спортивных событий с участием россиян и китайцев. Экскурсии для высокопоставленных гостей провели гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и гендиректор Синьхуа Фу Хуа





Президент России / 🏆 1. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Photo Exhibition Russia-China Relationship Strategic Cooperation Friendship And Cooperation Treaty World Events Photography International Relations Photography Cultural Exchange Sports Exchange

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Говорить о незаслуженности золота «Зенита» — некомпетентно». Итоги сезона РПЛ от ГеничаИзвестный комментатор пришёл в подкаст «ПЛН» после 30-го тура чемпионата.

Read more »

Футбольный «Челси» наращивает экспансию в США через моду, музыку и поп-культуруАнглийский топ-клуб заключил контракт с компанией 25-кратного обладателя «Грэмми»

Read more »

Эксперт Лукьянчиков призвал изменить оценку студенческих работ из-за ИИЭксперт Евгений Лукьянчиков заявил, что регламенты по применению ИИ есть лишь в 30 вузах РФ.

Read more »

«ЗСД Фонтанка Фест» — 2026: как пройдёт велофестиваль в Санкт-Петербурге?Дата проведения — 30 мая.

Read more »

Кисляк, Дивеев и Кордоба включены в символическую сборную 30‑го тура РПЛ по версии подписчиков МАТЧ ПРЕМЬЕРПодписчики Telegram‑канала МАТЧ ПРЕМЬЕР определили символическую сборную 30‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Read more »

В Ленобласти сотрудник кафе ударил ножом посетителя из-за разногласийВ Ленинградской области 25-летний сотрудник кафе нанес ножевые ранения знакомому посетителю.

Read more »