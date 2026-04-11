Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и напомнил о значении праздника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с пасхальным поздравлением, напомнив о значении праздника Воскресения Христова и призвав к укреплению веры и следованию заповедям. Состоялось схождение Благодатного огня в Иерусалиме и освящение пасхальных куличей в московских монастырях.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с пасха льным поздравление м, опубликованным 12 апреля в издании «Известия». Его Святейшество сердечно поздравил всех православных христиан с великим праздником Пасхи, подчеркнув его основополагающее значение для веры и духовной жизни. Патриарх напомнил о великой радости, которую несет в себе пасха льное приветствие: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ».

Эти слова, по его словам, являются свидетельством всепобеждающей силы божественной любви, наполняющей сердца верующих светом надежды и радостью бытия. Он отметил, что воскресение Христово символизирует победу над смертью и открытие врат Царствия Небесного. Патриарх подчеркнул важность веры в воскресшего Господа, которая помогает преодолеть сомнения, тревоги и страхи, и призвал обращаться к ободряющим словам пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою». Он подчеркнул, что Пасха является символом перехода, избавления и духовного обновления, и призвал верующих следовать заповедям Христовым, поддерживать нуждающихся и утешать скорбящих. В завершение своего обращения Патриарх Кирилл пожелал, чтобы пасхальная весть стала основой жизни, наполненной радостью, любовью, верой и надеждой, что является сутью подлинного счастья и благополучия. \Пасхальная радость в этот день наполнила сердца верующих по всему миру. Важным событием, предваряющим Пасху, является схождение Благодатного огня в Иерусалиме. В этом году церемония прошла 11 апреля в Храме Гроба Господня. Перед этим священнослужители совершили молитвенные процессии, а Кувуклию, часовню над местом погребения Иисуса, тщательно обыскали и опечатали, чтобы исключить любые источники огня, кроме чудесного. Чудо Благодатного огня является одним из самых значительных событий в христианском мире, символизирующим воскресение Христово и веру в божественное чудо. Верующие со всего мира стекаются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого события. В 2026 году церемония схождения Благодатного огня запланирована на 11 апреля. \Помимо этого важного события, в Москве, в Сретенском и Донском монастырях, 11 апреля состоялось освящение пасхальных куличей. Прихожане собрались у храмов с традиционными пасхальными угощениями — куличами и крашеными яйцами, чтобы разделить радость праздника и получить благословение. Пасха – это время духовного обновления, радости и надежды для всех христиан. Празднование Пасхи включает в себя церковные службы, освящение пасхальных угощений, общение с близкими и выражение радости о воскресении Христа. Поздравления Патриарха Кирилла напоминают о важности веры и духовности в жизни каждого человека и о силе любви, которая преодолевает смерть. Важно помнить о значении пасхальных традиций и о том, как они укрепляют связь между верующими и напоминают о жертве Иисуса Христа.





