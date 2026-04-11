Пасхальная погода в Москве: антициклон принесёт тепло и прояснения

Прогноз погоды на Пасху для Москвы и области: ожидается приход антициклона, который принесёт прояснения, повышение температуры и прекращение осадков. Подробности о погоде в начале недели.

На празднование Пасхи погода в Москве и Московской области претерпит значительные изменения, переходя под влияние гребня антициклон а, пришедшего с севера. Это приведёт к росту атмосферного давления, постепенному рассеиванию облачности и, в большинстве районов, отсутствию осадков. Лишь в некоторых частях Новой Москвы и на юге Подмосковья ещё сохраняется вероятность небольших дождей. Параллельно с этими изменениями ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Об этом сообщил специалист, отметив, что температура воздуха в этот период достигнет от +11 до +13 градусов Цельсия, что является позитивным фактором для празднования светлого праздника. Данные изменения свидетельствуют о переходе к более стабильной и тёплой погоде, которая будет способствовать комфортному проведению пасхальных мероприятий и прогулок на свежем воздухе. Эта тенденция, как отмечают синоптики, должна сохраниться и в течение начала следующей недели





