В Москве прошла торжественная пасхальная служба. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в богослужении, разделив радость праздника с прихожанами.

Атмосфера внутри храм а была поистине захватывающей: мягкое, трепетное сияние сотен свечей, игра света на золотых окладах и иконах, и, конечно же, стройное, возвышенное пение церковного хора, наполняющее собой каждый уголок величественного собора. Верующие начали собираться задолго до полуночи, стремясь разделить радость главного православного праздника – Пасхи – вместе, в едином порыве веры и благоговения.

По устоявшейся многолетней традиции, на ночную службу прибыли первые лица государства, подчеркивая тем самым важность этого события для всей страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин почтили своим присутствием богослужение, разделяя с простыми прихожанами радость Воскресения Христова. Глава государства, как и многие другие, кто пришел в этот святой день в храм, держал в руках зажженную свечу, следуя древнему, благочестивому обычаю, символизирующему свет веры и надежды. Среди почетных гостей, прибывших разделить торжество, был замечен и отец известного американского миллиардера Илона Маска – Эррол Маск, что стало еще одним подтверждением значимости этого события для представителей разных стран и культур.\Божественную литургию в эту святую ночь возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова наполнили сердца верующих надеждой и утешением. Ровно в полночь, когда колокола возвестили о великом событии – Воскресении Христовом, начался традиционный крестный ход вокруг храма. Это впечатляющее зрелище – светящийся поток людей, с зажженными свечами в руках, огибающий собор под торжественный перезвон колоколов – стало одним из самых ярких и запоминающихся моментов этой священной ночи. Колокольный звон, разносясь над ночной Москвой, сливался с пением хора и молитвами верующих, создавая неповторимую атмосферу духовного единения и радости. В этот момент, казалось, что небеса соединяются с землей, а сердца людей наполняются благодатью и верой. Присутствие первых лиц государства, участие представителей мировой общественности и сама атмосфера праздника подчеркивали важность этого события для всей православной общины и всего российского народа.\Ранее в течение дня президент России Владимир Путин направил поздравительное послание всем православным христианам, отмечающим праздник Пасхи. Глава государства выразил уверенность в том, что светлое Воскресение Христово наполняет сердца людей искренней радостью, верой в торжество жизни и надеждой на лучшее будущее. Президент подчеркнул, что этот великий праздник объединяет граждан вокруг вековых традиций предков, передаваемых из поколения в поколение, и незыблемых нравственных идеалов, которые являются основой для укрепления единства и развития российского общества. В своем поздравительном слове Владимир Путин отметил важность сохранения духовных ценностей, которые помогают преодолевать трудности, находить опору в вере и строить достойное будущее для себя и своих близких. Все ключевые события этого знаменательного дня, посвященного великому празднику Пасхи, освещаются в разделе «Главные новости» на портале Life.ru, где можно найти эксклюзивные репортажи, фотографии и видеоматериалы, позволяющие ощутить атмосферу праздника и узнать о важных событиях, произошедших в этот день в России и за рубежом. Особое внимание уделяется освещению богослужений, участию известных личностей в праздничных мероприятиях и поздравлениям от представителей власти и религиозных деятелей





