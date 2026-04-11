Пасха в московских парках: расписание богослужений и праздничные мероприятия

В московских парках пройдут пасхальные богослужения и праздничные мероприятия. Узнайте расписание служб в храмах парков и запланируйте свой пасхальный день.

На территории многих столичных парков расположены православные храмы , которые станут местами празднования Светлого Христова Воскресения. В эти дни, как и во всех церквях Москвы, пройдут традиционные пасха льные церемонии, включая Всенощную службу, Крестный ход, освящение куличей и яиц. Пасха , или Светлое Христово Воскресение, является главным христианским праздником, посвященным воскресению Иисуса Христа.

Согласно учению, Мессия принял смерть за грехи человечества, тем самым освободив людей от первородного греха. Его чудесное воскресение на третий день после казни даровало верующим надежду на вечную жизнь. Именно поэтому неотъемлемыми атрибутами Пасхи стали кулич, символизирующий тело Христово, кагор, символизирующий его кровь, и крашеные яйца, олицетворяющие возрождение и вечную жизнь. По словам священнослужителей, Пасху следует встречать в храме, участвуя в ночном богослужении, называемом литургией. Это не просто религиозная служба, а торжество победы Иисуса Христа над смертью. В начале праздничной службы проводится Крестный ход, представляющий собой эмоциональное и красивое зрелище. Во время Крестного хода священники освящают пасхальную трапезу — куличи, яйца, мясные изделия и другие продукты, которые можно употреблять в праздник. Пасхальная ночь в храмах Москвы традиционно собирает множество верующих. Особенно популярны храмы, расположенные в городских парках, которых в столице насчитывается восемь. Издание Aif.ru предлагает подробное расписание богослужений в каждом из этих храмов, чтобы верующие могли спланировать свое посещение. В музее-заповеднике «Коломенское» в церкви Казанской иконы Божией Матери освящение куличей будет проводиться с 12:00 до 19:00, ночное богослужение и Крестный ход запланированы на полночь. В церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове освящение пасхальной пищи пройдет с 12:00 до 18:00, а в полночь состоится Крестный ход и Пасхальное богослужение. В ландшафтном парке «Митино» в храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены литургия начнется в 7:00, после чего освящение пасхальной пищи будет проводиться в течение всего дня до 21:00. В 22:00 запланированы исповедь и чтение книги Деяний, в 23:20 — Полунощница, а в полночь — Крестный ход и Пасхальное богослужение. В парке «Северное Тушино» в часовне Святителя Николая освящение куличей будет проходить с 12:30 до 14:30. В усадьбе Воронцово в храме Живоначальной Троицы в 9:00 начнется литургия, а освящение пасхальных угощений будет осуществляться с 12:00 до 17:00. Полунощница запланирована на 23:30. В усадьбе «Измайлово» в Покровском соборе освящение пасхальных яств будет проходить с 12:00 до 20:00. В 22:00 состоятся чтения Деяний Апостольских, в 23:30 — Полунощница, а в полночь начнется Крестный ход. В парке у прудов «Радуга» в храме святого праведного Алексия Московского Мечёва освящение пасхальной пищи будет проводиться с 11:00 до 19:00, в 22:00 запланировано чтение Деяний святых апостолов и исповедь, в 23:00 — Полунощница, а в полночь — Пасхальное богослужение. В лесопарке «Кусково» в храме Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня освящение пасхальной пищи пройдет с 11:00 до 18:00, в 23:30 — Полунощница, а в полночь — Крестный ход. В парке «Сокольники» в храме Тихона Задонского литургия начнется в 8:00, освятить пасхальную пищу можно будет каждый час с 12:00 до 18:00, в 22:00 запланирована исповедь, в 23:30 — Полунощница, а в полночь — Крестный ход. Помимо церковных служб, 12 апреля в столичных парках запланирована насыщенная праздничная программа. Например, в парке «Ходынское поле» в 12:00 состоится пасхальный концерт «Воскресная радость», где выступит детский православный хор им. Сергея Радонежского. В Лианозовском парке в 14:00 зрителей ждет театрализованная пасхальная постановка. А в парке Сокольники в 14:00 пройдет мастер-класс по росписи деревянных игрушек, предлагая разнообразные развлечения для всех возрастов. Эти мероприятия дополняют традиционные пасхальные богослужения, создавая атмосферу праздника и радости для жителей и гостей столицы





