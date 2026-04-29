Пасхальное восстание в Ирландии: 110 лет спустя

4/29/2026 5:27 PM
RT на русском
110 лет назад завершилось Пасхальное восстание в Ирландии, ставшее важным этапом в борьбе за независимость страны. Восстание, несмотря на поражение, спровоцировало Войну за независимость и изменило ход истории Ирландии.

Сто лет назад, в апреле 1916 года, завершилось Пасхальное восстание в Ирландии – попытка сторонников республиканских идей воспользоваться ситуацией, сложившейся в Великобритании в период Первой мировой войны, для достижения независимости.

Восстание, охватившее Дублин и другие города, было подавлено британскими войсками, обладавшими значительным превосходством в численности и вооружении. Несмотря на поражение, Пасхальное восстание стало поворотным моментом в истории Ирландии, вызвав волну возмущения жестокими репрессиями со стороны британских властей и положив начало Войне за независимость. История ирландского народа – это многовековая борьба за свободу и самоопределение. Начиная с древних кельтских племен, Ирландия пережила периоды расцвета и упадка, подвергаясь набегам викингов и, впоследствии, длительному английскому завоеванию.

Вторжение англичан в XII веке, начатое под предлогом помощи изгнанному королю Лейнстера, положило начало процессу подчинения Ирландии английской короне. На протяжении веков ирландцы сопротивлялись английскому господству, сталкиваясь с жестокими репрессиями, конфискациями земель и подавлением национальной культуры. Реформация лишь усугубила конфликт, поскольку ирландцы остались верны католичеству, в то время как английские власти поддерживали протестантизм.

Особенно трагичными были события XVII века, когда Оливер Кромвель захватил Ирландию, устроив массовые убийства и резню в городах Дроэда и Уэксфорд, что привело к значительному сокращению населения острова. В последующие века Ирландия оставалась в составе Великобритании, но стремление к независимости не угасало. В XVIII и XIX веках ирландцы создавали подпольные организации, активизировали борьбу за автономию и полную независимость, особенно во время Войны за независимость в североамериканских колониях и Великой французской революции.

Акт об унии 1801 года формально объединил Ирландию и Великобританию, но это не принесло облегчения ирландскому народу. Напротив, политика землевладельцев, направленная на создание крупных пастбищных хозяйств, привела к массовому выселению мелких арендаторов и страшному голоду 1845-1849 годов, унесшему жизни около миллиона человек и вызвавшему массовую эмиграцию. К началу XX века в Ирландии усилились силы, выступавшие за полную независимость от Великобритании, что и привело к Пасхальному восстанию 1916 года, ставшему предвестником Войны за независимость и, в конечном итоге, обретения Ирландией свободы

Ирландия Пасхальное Восстание Война За Независимость История Ирландии Великобритания

 

