Пассивная агрессия в интернете: Как распознать и избавиться от неё

Пассивная агрессия стала сегодня самой популярной синдром современного цифрового общения. Это не физическая агрессия, а скрытое сопротивление. Она возникает из-за того, что собеседник игнорирует, отвечает спустя часы и критикует, используя вежливую хамство. Эта статья рассказывает о признаках пассивной агрессии и помогает распознать её.

Открытое хамство в интернете легко вычислить и пресечь. Но как быть, если собеседник не оскорбляет, а буквально «душит вежливостью’: отвечает спустя часы, ставит двусмысленные реакции или жалуется на жизнь в ответ на обычную просьбу?

Пассивная агрессия стала настоящей чумой современного цифрового общения, и распознать её куда сложнее, чем кажется. Самый распространённый приём — прочитал и промолчал. Человек начинает переживать: почему игнорируют, неужели он не важен? Это порождает напряжение и недоумение, а для того, кто не отвечает, подобное поведение может быть способом выразить недовольство без открытой ссоры.

Ещё одна форма — задержка с ответом. Когда сообщение приходит спустя несколько часов или дней, это якобы говорит о большой загруженности. Однако на деле таким образом человек может намекать на свою значимость и показывать, что собеседник не столь важен. Короткие ответы вроде «ок», «да», «не знаю» также сигнализируют о нежелании углубляться в диалог.

Это создаёт ощущение дистанции и может вызвать у другой стороны чувство неуверенности. Двусмысленные смайлики, например, «:-)» — создают видимость дружелюбия, но за ними порой скрывается сарказм или недовольство. Фраза вроде «Маша всегда отвечает быстро» — прямая атака на самооценку собеседника под видимым счётом, что такая фраза дана безобидно





