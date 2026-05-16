Head Topics

Пассивная агрессия в интернете: Как распознать и избавиться от неё

Internet News

Пассивная агрессия в интернете: Как распознать и избавиться от неё
PsychologyIntimate And Family RelationshipsPassive Aggression
📆5/16/2026 9:48 AM
📰lifenews_ru
56 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

Пассивная агрессия стала сегодня самой популярной синдром современного цифрового общения. Это не физическая агрессия, а скрытое сопротивление. Она возникает из-за того, что собеседник игнорирует, отвечает спустя часы и критикует, используя вежливую хамство. Эта статья рассказывает о признаках пассивной агрессии и помогает распознать её.

Открытое хамство в интернете легко вычислить и пресечь. Но как быть, если собеседник не оскорбляет, а буквально «душит вежливостью’: отвечает спустя часы, ставит двусмысленные реакции или жалуется на жизнь в ответ на обычную просьбу?

Пассивная агрессия стала настоящей чумой современного цифрового общения, и распознать её куда сложнее, чем кажется. Самый распространённый приём — прочитал и промолчал. Человек начинает переживать: почему игнорируют, неужели он не важен? Это порождает напряжение и недоумение, а для того, кто не отвечает, подобное поведение может быть способом выразить недовольство без открытой ссоры.

Ещё одна форма — задержка с ответом. Когда сообщение приходит спустя несколько часов или дней, это якобы говорит о большой загруженности. Однако на деле таким образом человек может намекать на свою значимость и показывать, что собеседник не столь важен. Короткие ответы вроде «ок», «да», «не знаю» также сигнализируют о нежелании углубляться в диалог.

Это создаёт ощущение дистанции и может вызвать у другой стороны чувство неуверенности. Двусмысленные смайлики, например, «:-)» — создают видимость дружелюбия, но за ними порой скрывается сарказм или недовольство. Фраза вроде «Маша всегда отвечает быстро» — прямая атака на самооценку собеседника под видимым счётом, что такая фраза дана безобидно

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Psychology Intimate And Family Relationships Passive Aggression Digitallife Narcissism Stress Communication Relationships

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-16 12:48:04