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Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на обновленных автобусах среднего класса в Москве

Общественный Транспорт News

Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на обновленных автобусах среднего класса в Москве
Автобусы Среднего КлассаМоскваКоммерческие Перевозчики
📆6/17/2026 4:15 PM
📰aifonline
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В Москве обновили автопарк частных компаний, теперь все автобусы среднего класса составляют модели ЛиАЗ-4292.60. Эти современные отечественные машины обслуживают 14 маршрутов в разных округах столицы.

Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на обновленных автобусах среднего класса в Москве. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в мае и июне этого года в столице масштабно обновили автопарк частных компаний. 95 новых автобусов среднего класса 2026 года выпуска вышли на 14 маршрутов.

Теперь эти направления обслуживают исключительно машины модели ЛиАЗ-4292.60. Эти современные отечественные машины обслуживают 14 маршрутов в разных округах столицы. Они удобны для пассажиров и соответствуют высоким стандартам Московского транспорта. С 2015-2016 годов новая модель работы с коммерческими перевозчиками помогла значительно повысить качество сервиса.

Сегодня пассажиры все чаще пользуются этим комфортным транспортом, что также позволяет снижать нагрузку на улично-дорожную сеть города. Новые автобусы среднего класса теперь возят пассажиров по маршрутам № 298, 375, 378, 386, 432, 438, 469, 552, 675, 690, 732, 834 и с217. Каждый автобус ЛиАЗ-4292.60 рассчитан более чем на 70 человек, а в самом салоне установлено свыше 20 сидений. Для входа и выхода предусмотрены две двери: первая - узкая одностворчатая, а вторая - широкая двухстворчатая.

Весь транспорт после обновления автобусов малого класса доступен для перевозки маломобильных граждан. Внутри таких машин есть система климат-контроля, медиаэкраны с полезной информацией, удобные сидения, USB-порты для зарядки гаджетов, откидная аппарель и ровный низкий пол на накопительной площадке

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Автобусы Среднего Класса Москва Коммерческие Перевозчики Лиаз-4292.60 Обновление Автопарка

 

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