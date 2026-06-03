Партия "Единой России" считает необходимым расширить белые списки

Партия "Единой России" считает необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки. Белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан и которые необходимы для поддержания их комфорта, здоровья и безопасности.
В партии "Единой России" считают необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки . Белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан и которые необходимы для поддержания их комфорт а, здоровья и безопасности.
В "Единой России" считают необходимым расширить перечень ресурсов, которые входят в белые списки, сообщил координатор партпроекта "Цифровая Россия", член Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
"Сегодня в белые списки уже входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские сервисы, но запросы людей, их пожелания на встречах с кандидатами от партии в ходе предварительного голосования показали, что их необходимо расширять", - приводят слова Как отметил депутат, белые списки должны содержать сервисы услуг, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан. "однозначна: человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность", - подчеркнул он.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года
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