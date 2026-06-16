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Пари Нижний Новгород приостанавливает деятельность главной команды из-за финансовых трудностей

Баскетбол News

Пари Нижний Новгород приостанавливает деятельность главной команды из-за финансовых трудностей
Пари Нижний НовгородПриостановка ДеятельностиНе Будет Выступать В Единой Лиге ВТБ
📆6/16/2026 6:54 PM
📰sportbox
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Баскетбольный клуб «Пари НН» объявляет о непростом решении: главная команда региона приостанавливает свою деятельность и не будет выступать в Единой Лиге ВТБ с сезона 2026/27. При этом, молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой Молодежной лиге ВТБ.

Пари Нижний Новгород объявил о приостановке деятельности главной команды и не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона-2026/27, сообщается в Telegram-канале нижегородской команды. Ранее почетный президент «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил «Матч ТВ», что существует вероятность закрытия нижегородской профессиональной команды из-за финансовых трудностей.

Баскетбольный клуб «Пари НН» объявляет о непростом решении: главная команда региона приостанавливает свою деятельность и не будет выступать в Единой Лиге ВТБ с сезона 2026/27. При этом, молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой Молодежной лиге ВТБ

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