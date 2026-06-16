Пари Нижний Новгород приостанавливает деятельность главной команды из-за финансовых трудностей

Баскетбольный клуб «Пари НН» объявляет о непростом решении: главная команда региона приостанавливает свою деятельность и не будет выступать в Единой Лиге ВТБ с сезона 2026/27. При этом, молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой Молодежной лиге ВТБ.

Пари Нижний Новгород объявил о приостановке деятельности главной команды и не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона-2026/27, сообщается в Telegram-канале нижегородской команды. Ранее почетный президент «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Панов заявил «Матч ТВ», что существует вероятность закрытия нижегородской профессиональной команды из-за финансовых трудностей.

Баскетбольный клуб «Пари НН» объявляет о непростом решении: главная команда региона приостанавливает свою деятельность и не будет выступать в Единой Лиге ВТБ с сезона 2026/27. При этом, молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой Молодежной лиге ВТБ





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Пари Нижний Новгород Приостановка Деятельности Не Будет Выступать В Единой Лиге ВТБ Финансовые Трудности Молодежная Команда Единая Молодежная Лига ВТБ Первенства России Среди Молодежных Команд Сохранение Резервного Состава Развитие И Воспитание Молодежи Новое Поколение Нижегородского Баскетбола Благодарность Правительству Нижегородской Обла Социальные Обязательства По Развитию Баскетбол Сохранение Кадрового Потенциала И Инфраструкту Согласованная Работа С Правительством Региона Бесграничная Поддержка Болельщиков И Партнеров Черно-Белые Цвета Верность Черно-Белым Цветам

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Уход президента, новый спонсор и возможная смена тренера: как меняется «Ростов»Летом клуб продавал игроков ради погашения долгов и рискует не получить лицензию на сезон 2026/27

Read more »

Появились фото возможной формы «Реала» на следующий сезон. Она белая с розовыми полосками и зелеными вставкамиНа сайте Footy Headlines появились изображения возможной домашней формы «Реала» на сезон-2026/27.

Read more »

Торг года: Кирилл Капризов выбил рекордный контракт в НХЛВосьмилетнее соглашение на $136 млн вступает в силу с сезона 2026/27

Read more »

⚡ «Локомотив» продлил контракт с Радуловым до 2027 года. У 39-летнего форварда 19+19 за 44 игры и полезность «плюс 25» в этом сезоне КХЛ«Локомотив» продлил контракт с 39-летним Александром Радуловым до конца сезона-2026/27.

Read more »

Россия не сыграет в Лиге наций-2026/27. УЕФА утвердил жеребьевку без сборной («СЭ»)Сборная России не примет участия в Лиге наций-2026/27.

Read more »

«Реал» хочет купить Витинью или Кеса Смита и двух центральных защитников летом. Пас вернется из «Комо» (As)«Реал» намерен подписать двух центральных защитников и полузащитника на сезон-2026/27.

Read more »