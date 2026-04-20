В Палате общин Великобритании произошел скандал: двое депутатов были удалены с заседания после того, как обвинили премьер-министра Кира Стармера во лжи относительно сомнительных кадровых назначений.

Политический ландшафт Великобритании оказался в центре острого кризиса, который привел к беспрецедентным сценам в стенах Палаты общин. В ходе последнего парламент ского заседания два видных депутата были принудительно удалены из зала заседаний после того, как они публично обвинили премьер-министра Кира Стармера в намеренном введении общества в заблуждение.

Эпицентром конфликта стали вопросы, касающиеся назначения Питера Мандельсона на пост посла в Соединенных Штатах, что вызвало волну негодования в связи с имеющимися данными о провале кандидатом внутренней проверки безопасности Министерства иностранных дел. Несмотря на выявленные риски, назначение состоялось, а последующая отставка дипломата в сентябре прошлого года породила массу вопросов о прозрачности кадровых решений в правительстве. Первым участником инцидента стал представитель правой партии Reform UK Ли Андерсон. Он прямо заявил, что премьер-министр является лжецом, открыто поставив под сомнение честность слов главы кабинета относительно его осведомленности о деталях дела. Спикер парламента Линдси Хойл потребовал от депутата немедленно взять свои слова обратно, что является обязательным требованием парламентского протокола, однако Андерсон категорически отказался подчиниться, после чего был вынужден покинуть зал заседаний. Его поступок вызвал бурную реакцию среди присутствующих, подчеркнув глубокий раскол между исполнительной властью и оппозицией, которая требует ответов по громкому делу, где также фигурирует имя Джеффри Эпштейна. Вслед за ним аналогичный демарш совершила депутат от левой партии Your Party Зара Султана. Она также обвинила правительство Стармера в систематическом обмане британских граждан, подчеркнув, что нынешняя администрация утратила доверие избирателей. Из-за ее отказа прекратить выступление и покинуть зал добровольно, парламент был вынужден принять специальное решение о ее принудительном удалении. Этот инцидент стал кульминацией накопившегося недовольства, которое подогревается комментариями сторонних экспертов. В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее подверг резкой критике деятельность Стармера, утверждая, что проводимый премьером курс, включающий милитаристскую пропаганду, кризис в энергетике и неконтролируемую миграцию, наносит катастрофический ущерб качеству жизни обычных британцев. Данное событие наглядно демонстрирует, что британское правительство столкнулось с серьезным кризисом легитимности и доверия, который в ближайшее время может привести к еще более масштабным политическим последствиям и перестановкам внутри правящей коалиции, теряющей устойчивость на фоне внутренних распрей и внешнего давления





