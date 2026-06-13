Парижский суд приговорил грузинскую группу к тюремным срокам за кражу редких русских книг в Европе

Суд в Париже вынес приговоры шестерым гражданам Грузии, участвовавшим в международной схеме по похищению редких изданий русских писателей XIX века из библиотек Европы. Преступная деятельность группы охватывала десять стран, ущерб оценивается в 2,5 миллиона евро.

В Париж е завершился громкий судебный процесс над международной преступной группой, специализировавшейся на хищении редких книг из библиотек Европы. Суд приговорил шестерых граждан Грузии к лишению свободы на сроки от полутора до семи лет.

В деле фигурировали пять мужчин и одна женщина. На процессе в Париже присутствовали лишь четверо подсудимых, двое других ранее были задержаны в Грузии, где уже получили приговоры по пять лет заключения. По медународным соглашениям Грузия не экстрадирует своих граждан, поэтому парижский суд вынес заочные приговоры этим двум personам, назначив им по шесть лет тюрьмы. Еще двое участников группы уже отбывают наказание в других странах.

В частности, предполагаемый главарь, Михаил Замтарадзе, получил в Париже семь лет лишения свободы. Ранее в Литве его судили за аналогичные преступления и приговорили к трем годам и четырем месяцам, после чего Литва экстрадировала его во Францию для судебного разбирательства. Обвиняемые, действуя в 2022-2023 годах, похитили десятки редких изданий из библиотек таких стран, как Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швейцария.

Основными целями были старинные книги русских писателей XIX века, в особенности первые издания произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя. По данным следствия, группа похитила не менее 170 уникальных книг общей оценочной стоимостью около 2,5 миллиона евро. Часть краденого была сбыта на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. В библиотеках Европы исчезновение оригиналов сопровождалось подменой на искусно созданные фальсификаты, что затрудняло обнаружение хищений в течение длительного времени.

Это дело продемонстрировало слабость систем безопасности в рядеEuropean библиотек, где подобные редкие издания хранились без достаточного учета и контроля. Преступная схема была отлажена: члены группы проникали в хранилища, изымали ценные тома и заменяли их подделками, почти идентичными оригиналам. Только тщательный отдел экспертов смог выявить несоответствия. Расследование стало возможным благодаря активному взаимодействию правоохранительных органов нескольких стран, в том числе Интерпола.

Судовые процессы в разных государствах показали разнообразие национальных подходов к наказанию за хищение культурных ценностей. Эксперты отмечают, что подобные крады не только наносят материальный ущерб, но и лишают общество доступа к уникальным историческим артефактам, которые являются частью мирового культурного наследия. В связи с этим обсуждаются вопросы о совершенствовании международного сотрудничества в охране библиотечных фондов и ужесточении контроля за перемещением старинных изданий через аукционные дома





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