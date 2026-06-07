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Парламентские выборы в Армении: скандалы и разделение общества

Политика News

Парламентские выборы в Армении: скандалы и разделение общества
Парламентские ВыборыАрменияНикола Пашинян
📆6/7/2026 4:19 PM
📰РИА Новости
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Парламентские выборы в Армении стали скандальными, разделив общество на сторонников и противников действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Парламентские выборы в Армении стали скандальными, разделив общество на сторонников и противников действующего премьер-министра Никола Пашинян а. В стране наблюдается холодная война, а люди не хотят втягиваться в политическую борьбу.

Вместо этого они предпочитают выражать свои политические взгляды в интернете. Реклама в сети разнообразна и часто содержит сомнительные способы дачи информации. Некоторые люди даже начинают ругаться из-за политики, ненавидя друг друга настолько, что не будут помогать друг другу в беде. Политолог Грант Микаелян констатирует, что страна расколота, а общество в состоянии холодной войны.

В парламентских выборах участвуют различные партии и блоки, борющиеся за голоса тех, кто мог остаться дома. Определенный эффект это дало, но за кого пришли проголосовать эти люди, станет известно только в ночь на 8 июня

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Парламентские Выборы Армения Никола Пашинян Политика Выборы

 

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