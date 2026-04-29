Парад Победы 9 мая 2026 года в Москве: детали и программа

Парад Победы 9 мая 2026 года в Москве: детали и программа
📆4/29/2026 9:42 AM
📰lifenews_ru
Подробная информация о параде Победы 9 мая 2026 года в Москве, включая время, место проведения, список участников, зарубежных гостей и культурную программу.

9 мая 2026 года Москва станет центром празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие – военный парад на Красной площади, который пройдет с участием военнослужащих высших военных учебных заведений.

Несмотря на слухи о возможной отмене, парад состоится, хотя и в несколько укороченном формате, обусловленном текущей оперативной обстановкой. В этом году колонна военной техники по Красной площади не пройдет, однако небо над столицей украсит авиационная часть парада, включающая самолеты отечественных пилотажных групп и штурмовики Су-25, раскрашивающие небо в цвета российского флага. Подготовка к параду идет полным ходом, трибуны для гостей уже устанавливаются, а декорации монтируются. Доступ к месту проведения ограничен.

Ожидается прибытие ряда зарубежных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Сербии Александра Вучича, бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и президента Киргизии Садыра Жапарова. Возможны также представители Китая, Индии, Бразилии, Кубы и стран Центральной Азии. В преддверии Дня Победы и в последующие дни в Москве запланирована обширная культурная программа. Государственный исторический музей проводит выставку «Письма огненных лет.

Семейный архив», а Музей Победы откроет экспозиции «Подвиг народа» и «Битва за Москву», а также проведет «Вальс Победы» в день генеральной репетиции. Театральные подмостки предложат зрителям оперу «Война и мир» в Большом театре, спектакль «Знамя Победы» в Театре Российской армии и концерт Российского национального оркестра в концертном зале «Зарядье». Праздничные мероприятия призваны подчеркнуть значимость Победы и почтить память героев Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти и передаче опыта поколений.

Прямую трансляцию парада Победы 9 мая 2026 года можно будет посмотреть на федеральных телеканалах «Первый канал», «Россия-1» и «Звезда», а также на их официальных сайтах и в социальных сетях. Видео будет доступно и на крупных экранах в парке Победы на Поклонной горе и в округах столицы. В связи с текущей ситуацией, в парадном расчете не будут задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также учащиеся кадетских корпусов.

Тем не менее, парад станет символом единства и силы российского народа, а также демонстрацией мощи Вооруженных сил Российской Федерации. В трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях. Это позволит зрителям увидеть и оценить вклад каждого подразделения в обеспечение безопасности страны

