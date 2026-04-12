Глава Римско-католической церкви, Папа Римский Лев XIV, призывает к миру и диалогу, осуждая использование религиозного языка для оправдания войны. Его позиция находит отклик в международном сообществе, особенно в свете текущих геополитических конфликтов.

Во время молитвенного бдения за мир во всем мир е глава Римско-католической церкви призывал лидеров остановиться и сесть за стол переговоров, а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются решения о смертоносных действиях.

Эти слова были произнесены в субботу, 11 апреля, и отражают его неизменную позицию – призывать к миру, даже если это может привести к непониманию и презрению. Понтифик подчеркнул свою приверженность послушанию Богу, а не какой-либо человеческой власти.<\/p>

Молитвенное бдение, состоявшееся в соборе Святого Петра 5 апреля, собрало около десяти тысяч верующих, которые молились в храме и на площади перед ним. Он также осудил использование религиозного языка для оправдания войны, что было отмечено агентством Reuters. В своих выступлениях папа римский неоднократно подчеркивал необходимость прекращения военных действий. Он призывал тех, кто держит оружие, сложить его, а тех, кто обладает властью развязывать войны, выбрать мир, достигнутый путем диалога, а не навязанный силой.<\/p>

Некоторые эксперты предполагают, что эти высказывания могли быть направлены против главы Пентагона Пита Хегсета, который использовал христианскую риторику для оправдания совместных атак Израиля и США на Иран. Папа римский также указал на то, что Римско-католическая церковь не поддерживала вторжение в Ирак под эгидой США в 2003 году. В контексте современной геополитической обстановки, эти заявления приобретают особую актуальность.<\/p>

Папа Лев XIV, первый папа из США, оказался в центре внимания международной дипломатии. Как отмечало ранее американское издание The Free Press, администрация президента США Дональда Трампа находилась в конфликте с понтификом, в частности, из-за его озабоченности дипломатией, основанной на силе, выраженной в его обращении к дипкорпусу в Ватикане. Данный конфликт интересов подчеркивает сложность современных международных отношений и роль религиозных лидеров в них.<\/p>

Папа римский Лев XIV, только недавно появившийся на балконе собора Святого Петра, уже продемонстрировал свою приверженность к активной дипломатии. Его позиция по вопросам мира и войны вызывает широкий резонанс в мировом сообществе. В частности, он подчеркнул необходимость поиска путей мирного урегулирования конфликтов. Его призывы к миру отражают его глубокое убеждение в важности диалога и отказа от насилия как способа решения проблем.<\/p>

Папа римский Лев XIV не только призывает к миру, но и активно участвует в диалоге с другими религиозными лидерами и представителями различных культур. Его первый зарубежный визит в Турцию и Ливан демонстрирует его стремление к налаживанию отношений с исламским миром. Эти действия подчеркивают его стремление к укреплению взаимопонимания и сотрудничества между различными культурами и религиями, что является важным шагом на пути к достижению мира во всем мире. Его заявления и действия вызывают широкий интерес и обсуждение в различных кругах, демонстрируя его значимость как морального авторитета в современном мире.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Вместе весело читать: писателей и переводчиков наградили в МосквеXIV Российско-итальянская литературная премия «Радуга» назвала имена лауреатов

Read more »

Папой Римским избран Роберт Фрэнсис ПревоОн взял имя Лев XIV

Read more »

Первосвященник из-за моря: новым Папой Римским стал американецРоберт Френсис Превост взял имя Лев XIV

Read more »

Названа дата первой аудиенции нового папы Римского представителям СМИНовый папа Римский Лев XIV даст первую аудиенцию представителям СМИ 12 мая

Read more »

Ватикан показал кадры с избранным папой Львом XIV из Сикстинской капеллыВ ролике папа Лев XIV предстает одетым уже как понтифик.

Read more »

Папа римский Лев встретился с олимпийской сборной ИталииПапа римский Лев XIV провел встречу с олимпийской сборной Италии.

Read more »