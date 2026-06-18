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Панические атаки: не слабость нервов, а сбой в мозге

Health News

Панические атаки: не слабость нервов, а сбой в мозге
Панические АтакиБолезниПсихиатр
📆6/18/2026 5:45 AM
📰lifenews_ru
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Врач-психиатр клиники 'Эмпатия' Валентина Ястребова объяснила, что панические атаки — это не просто эмоции, а настоящее заболевание. Она также перечислила три техники, которые работают сразу — без таблеток и очередей в скорую. Если приступы повторяются, это повод идти к психиатру, а не к кардиологу.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииПаническая атака — не «слабость нервов', а настоящий сбой в мозге. И если приступы повторяются, это повод идти к психиатр у, а не к кардиологу.

Такое заявление в разговоре с Life.ru сделала врач-психиатр клиники 'Эмпатия' Валентина Ястребова. Она перечислила три техники, которые работают сразу — без таблеток и очередей в скорую. Панические атаки — это не просто эмоции, это настоящее заболевание. Важно понимать: если атаки повторяются часто, это повод обратиться к психиатру для формирования терапии.

Когда ужас накрывает однократно, можно вытащить себя за несколько минут. Первый инструмент — заземление '5-4-3-2-1'. Назовите вслух пять любых предметов, четыре звука вокруг, три тактильных ощущения (одежда, стул, холод пальцев), два запаха и один вкус. Простой пересчёт возвращает мозг из воображаемой катастрофы в реальность.

Второй — дыхание 'Квадрат'. Схема жёсткая: вдох на четыре секунды, задержка дыхания, выдох и снова задержка — каждое звено ровно по четыре секунды. Выдох обязательно тянуть медленнее вдоха, иначе парасимпатическая система не включится и сердце не успокоится. \n\n«Это вызывает 'рефлекс ныряния' и резко сбивает тахикардию», — Почему вообще тело сходит с ума, хотя реальной угрозы нет?

Врач описала механизм: сбой в лимбической системе. Миндалевидное тело ошибочно принимает лёгкое головокружение или ускоренный пульс за признак смертельной опасности. Мозг мгновенно выбрасывает адреналин и запускает реакцию 'бей или беги'. Человек задыхается, хотя физически здоров.

Корень такой ошибки, по словам психиатра, почти всегда один: хронический недосып плюс накопленный стресс. Чтобы паника не возвращалась, Ястребова советует для начала больше отдыхать, снижать фон стресса и не загонять организм в истощение. Если отдых не помогает — не геройствуйте. Нужна медикаментозная поддержка под контролем врача, самолечение тут не сработает.

День паники (Panic Day) — это неофициальный, полушуточный международный праздник, отмечаемый ежегодно 18 июня. Его главная идея заключается в ироничном разрешении поддаться тревоге и стрессу, которые накопились за год, чтобы, выплеснув негатив, встретить оставшуюся часть года более спокойным. В этот день принято с юмором относиться к своим страхам: люди в шутку паникуют по пустякам, надевают забавную одежду, делятся мемами в соцсетях или, наоборот, устраивают день осознанного отказа от тревог, практикуя дыхательные упражнения и медитацию.

Несмотря на отсутствие официального статуса, День паники служит важным напоминанием о необходимости заботиться о своем ментальном здоровье

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