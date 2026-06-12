Память святого мученика Ермия - 13 июня 2026 года

В день Еремея Распрягальника, 13 июня 2026 года, православные вспоминают подвиг святого Ермия, его чудесное спасение от пыток и значение праздника в духовной и сельскохозяйственной традиции.

13 июня 2026 года в Русской Православной Церкви отмечается праздник памяти святого мученик а Ермия, более известного в народе как Еремей Распрягальник. Это особый день, когда верующие вспоминают не только духовный подвиг святого, но и сельскохозяйственные обычаи предков - именно в этот период традиционно завершался се́в, а в начале июньской поры начинали высевать бобовые культуры, что дало второе народное название этого дня - Бобовник.

По церковному календарю праздник совмещается с субботней службой Октоихи, не имеет собственного праздничного знака, однако во время литургии звучат особые прошения о защите от невзгод и о сохранении веры, подобно той, что проявила Ермия в своей жизни. Согласно историческим сведениям, Ермий жил во II веке в городе Команы, расположенном в малой Анатолии, и был известен как отважный воин.

Когда к правителю империи Севастиану прибыл языческий император Антоний Пий, он издал указ, требующий от всех жителей принести жертвы языческим богам в обмен на обещанные благодеяния. Ермий, седой от лет и отваги, отказался отречься от своей христианской веры. За это его подвергли множеству пыток: его бросили в раскалённую печь, но уже через три дня, когда открыли её дверь, он вышел невредимым.

Затем волхвы подали ему кубок с отравой, который не посягнул на его жизнь, а позже, подвесив его вверх ногами, стремились заставить мученика умереть от удушения - однако и через три суток он вновь появился живым. Свидетели этих чудес ослепли, но по молитве Ермия их зрение было возвращено. В конце концов Севастиан, охваченный яростью, отрубил мученику голову ножом. Тело святого было тайно погребено, а его мощи с тех пор считаются источником многочисленных чудес, свидетельствующих о божественном промысле и защите верующих.

Смысл праздника - напомнить каждому человеку, что Бог хранит своих детей так же, как Он охранял Ермия от самых жестоких испытаний. В этот день верующие собираются в церквях, участвуют в совместной службе, просят о помощи в трудных ситуациях и молятся о спасении своих близких. Традиции богослужения включают чтение повествования о мученика, возложение свечей на иконы, а также совместный пролог к субботней службе Октоихи.

Наряду с духовными обрядами сохраняются и народные приметы: считается хорошим знаком, если в этот день погода ясная и тёплая, тогда урожай будет обильным; если же небо хмурое - рекомендуется воздерживаться от тяжелой работы в поле. Петров пост продолжается, поэтому в пищу допускается рыба, а запрещены мясо, молочные продукты и яйца. Верующие могут посетить храм, оставить комментарий к проповеди, а также принять участие в обсуждении подвижнической жизни Ермия в онлайн‑сообществах.

Праздник является важным пунктом в православном календаре, объединяя историческую память, духовные практики и народные традиции, и служит напоминанием о том, что истинная вера способна преодолеть любые испытания





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Ермий Православный Праздник Мученик Петров Пост Традиции

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