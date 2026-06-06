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Память обретения главы Иоанна Крестителя 7 июня 2026 года

Религия И Традиции News

Память обретения главы Иоанна Крестителя 7 июня 2026 года
Память Иоанна КрестителяИванов ДеньОбретение Главы
📆6/6/2026 10:13 AM
📰aifonline
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Подробный обзор праздника 7 июня 2026 года, посвященного обретению главы Иоанна Крестителя. История жизни Иоанна, обстоятельства его мученической кончины, чудеса с главой, богослужебные особенности, народные приметы и традиции, а также запреты и гастрономические рекомендации этого дня.

7 июня 2026 года православная церковь отмечает память обретения главы Иоанна Крестителя, которая трижды терялась и находилась в разных местах. Иоанн Креститель - важнейшая фигура в христианской традиции, он был предтечей Христовым, крестил Господа Иисуса в водах Иордана и свидетельствовал явление Святой Троицы.

Этот праздник известен среди народа как Иванов день. Иоанн родился за полгода до Христа, его родители - священник Захария и Елисавета - долгое время не могли иметь детей, но получили весть от архангела Гавриила о рождении первенца. Когда царь Ирод приказал убить младенцев, младенца Иоанна спасла его мать, убежавшая в пустыню. Там он вырос, питаясь диким медом и саранчой, и носил власяницу.

В trim участь он начал проповедовать и крестить людей. Он первым узнал в Иисусе Мессию и крестил Его, после чего увидел, как Дух Святой в виде голубя сошел на Спасителя. Позже Иоанн был заключен в темницу за оглашение греха царя Ирода Антипы, который жил в браке с женой своего брата. По желанию дочери Иродиады, танцевавшей перед царем, Иоанна обезглавили, а его голову подали на блюде.

Ученики похоронили тело, а голова была тайно вынесена из дворца христианкой и погребена отдельно на Елеонской горе. В дальнействии глава несколько раз терялась и обреталась; последний раз она была найдена в 850 году и перенесена в Константинополь, а часть её осталась на Афоне. Память обретения главы Иоанна Крестителя - праздник глубокого духовного значения, напоминающий о мученичестве и силе свидетельства веры. В богослужении используется служение Недели Всех Свящих по Триоди Цветной.

Существует множество народных примет: если громко грянул гром - будет ливень; если обильно цветет рябина - ожидайте богатый урожай хлеба; обильная роса обещает хороший урожай, а мало росы - дождь после полудня. В этот день принято уделять особое внимание огороду и сбору вредителей с грядок. Существует ряд запретов: детям нельзя бегать босиком по траве, не следует надевать черную одежду, плевать на землю, проводить время у забора и смотреть на небо.

Что касается пищи, то постных ограничений нет, можно употреблять любую пищу. Этот день соединяет в себе церковную торжественность, народные традиции и отсылки к природным явлениям, отражая глубокую связь православной культуры с yearly циклом жизни

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Память Иоанна Крестителя Иванов День Обретение Главы Церковные Праздники Народные Приметы

 

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