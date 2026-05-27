Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы в Госдуму в 2026 году будут наиболее сложными избирательными процессами за последние годы из-за комплекса внутренних и внешних вызовов.

По её словам, это связано с комплексом внутренних и внешних факторов, которые создают дополнительные риски для проведения открытого и прозрачного голосования. Памфилова подчеркнула, что избиркомы на всех уровнях уже начинают подготовку, уделяя особое внимание техническому оснащению, обучению членов комиссий, а также противодействию возможным попыткам дестабилизации через информационные технологии.

Она также отметила, что в условиях продолжающегося санкционного давления и активного использования зарубежными структурами социальных сетей и мессенджеров для влияния на общественное мнение, задача обеспечения честности выборов становится ещё более актуальной и требует скоординированных действий всех государственных институтов. В текущем политическом контексте, characterized высокой степенью международной конфронтации, внутренними социально-экономическими вызовами и активной дискуссией в обществе о будущем страны, избирательная кампания неизбежно будет проходить на фоне пристального внимания как внутри России, так и за её пределами.

Таким образом, предстоящие выборы не только определят состав нижней палаты парламента на следующий legislative период, но и станут важным индикатором уровня общественного доверия к политическим институтам и устойчивости российской политической системы в целом





