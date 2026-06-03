Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая ограничивает президентские полномочия по развёртыванию вооружённых сил против Ирана без согласия законодателей. Голосование прошло с небольшим перевесом, при этом четыре republican-депутата поддержали инициативу демократов. Резолюция основана на законе 1973 года о военных полномочиях и требует консультаций с Конгрессом перед началом боевых действий за рубежом. Это произошло на фоне новой эскалации в Персидском заливе, где США и Иран обменялись ударами по военным объектам, заявив об актах самозащиты. Иран сообщил об ударе по американскому эсминцу, США - об уничтожении иранских дронов и ракет. Принятие резолюции отражает раскол в США по вопросу войны с Ираном и попытку Конгресса вернуть контроль над решениями о применении силы.

Палата представителей Конгресс а США приняла резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в рамках потенциального конфликта с Иран ом. Голосование, которое прошло в среду, показало раскол в политических рядах: за резолюцию проголосовали 215 конгресс менов, против - 208.

Примечательно, что четыре republican-депутата - Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси - поддержали инициативу, выдвинутую демократами, и тем самым нарушили партийную дисциплину. Данное событие стало логическим продолжением процесса, начатого в середине мая, когда американский сенат также проголосовал за выведение из комитета аналогичной резолюции, ограничивающей военные действия президента против Ирана.

Резолюция, о которой идёт речь, опирается на фундаментальный законодательный акт - Закон о военных полномочиях (War Powers Resolution) 1973 года, принятый в ответ на Вьетнамскую войну и являющийся равносильным федеральному закону. Этот документ требует, чтобы президент США в "всех возможных случаях" консультировался с Конгрессом перед направлением вооружённых сил за рубеж для ведения боевых действий.

Таким образом, нынешняя резолюция представляет собой конкретизацию этого закона в отношении Ирана и призвана не дать президенту возможности начать масштабные военные операции без согласия законодательной ветви власти. Дипломатические и военные отношения между США и Ираном остаются на пределе, регулярно подвергаясь испытаниям на прочность. Напряжённость в регионе Персидского залива достигла нового пика в ночь на среду, когда стороны обменялись ударами. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на штаб-квартиру 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне.

В ответное заявление Белого дома утверждается, что американские силы уничтожили несколько иранских беспилотников и крылатых ракет, выпущенных, по данным Вашингтона, в направлении Кувейта и Бахрейна. Кроме того, США, по своим словам, нанесли удар по объектам на иранском острове Кешм, включая наземную военную станцию управления, при этом мотивируя свои действия соображениями самозащиты.

Позже, в течение дня, иранская сторона сообщила о новом инциденте, заявив, что ответным ударом был повреждён американский эсминец, действовавший в Оманском заливе, в связи с предполагаемой агрессией против иранских судов. Эскалация напрямую связана с серией инцидентов в регионе, включая атаки на танкеры, сбивание беспилотников и обвинения в дестабилизации ситуации. Иран последовательно заявляет о своём праве на самооборону в ответ на действия США и их союзников, которые Тегеран рассматривает как провокационные и нарушающие его суверенитет.

Вашингтон, в свою очередь, указывает на необходимость сдерживания иранской региональной активности и угрозы для freedom of navigation. Принятие резолюции Конгрессом сигнализирует о стремлении законодательной власти вернуть себе часть контроля над решениями о возможном применении силы, что исторически является зоной президентских прерогатив. Таким образом, внутренняя американская политика переплетается с внешнеполитическим кризисом, усиливая неопределённость в predict дальнейших действий обеих сторон. Процесс принятия резолюции отражает глубинные разногласия в США относительно подхода к Ирану.

Демократы и часть republican-конгрессменов опасаются, что администрация Трампа может необдуманно втянуть страну в новую военную кампанию на Ближнем Востоке, что повторит ошибки прошлого. Однако противники инициативы argue, что подобные ограничения tying руками президента в кризисных ситуациях и подрывают его способность быстро реагировать на угрозы американским интересам. Несмотря на разделение, сам факт голосования показывает, что даже среди republican-членов Конгресса растёт unease относительно escalatory риторики и тактики администрации.

Итогом стало голосование, в котором демократы в палате представителей добились необходимого большинства благодаря поддержке небольшой группы defectors из republican-рядов. Это создаёт прецедент для будущих interbranch confrontations по вопросам использования военной силы, особенно в свете приближающихся президентских выборов, где внешняя политика станет ключевым темой кампании. Теперь резолюция должны будет пройти через сенат и получить подпись президента, что маловероятно, так как Трамп скорее всего наложит вето.

Тем не менее, чисто символическое значение акта велико: Конгресс впервые за много лет демонстрирует готовность явным образом contending президентские прерогативы в域 военных действий. Для иранского руководства это может быть.itemTypes как indication, что внутренние американские трения ослабляют позиции Вашингтона, что потенциально открывает пространство для маневра. В любом случае, напряжение в регионе сохраняется, а риски случайной or intentional эскалации остаются критически высокими, особенно учитывая наличие многочисленных прокси-сил и сложную сеть союзнических обязательств





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