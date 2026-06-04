Палата представителей США проголосовала за ужесточение санкций против России

Палата представителей Конгресса США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России и расширении военной помощи Украине.
Палата представителей Конгресса США 3 июня проголосовала за то, чтобы вынести на рассмотрение законопроект об ужесточении санкций против России и расширении военной помощи Украине в обход обычного порядка согласования.
За это решение высказались 218 конгрессменов, против - 204. Этого хватило для его принятия. Теперь инициаторы могут представить документ на голосование в зале Палаты представителей, минуя спикера Майка Джонсона и комитеты, которые обычно рассматривают такие инициативы. Демократ Грегори Микс, один из авторов законопроекта, заявил, что голосование может пройти уже на этой неделе.
Сам законопроект предусматривает усиление санкций против России и их закрепление на долгий срок. Также в него включены положения о продолжении военной помощи Украине и другим странам, сотрудничающим с США в сфере безопасности. По словам Рубио, детали документа сейчас обсуждаются на межведомственном уровне. В этом процессе участвует управление юрисконсульта Белого дома.
Он подчеркнул, что стороны согласовывают формулировки законопроекта. Вашингтон, несмотря на некоторые послабления по российской нефти, продолжает политику санкционного давления
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